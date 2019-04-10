مقاتلات روسية تحاكي مواجهة هجوم جوي في سماء القرم

أفاد رئيس المكتب الإعلامي في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية العقيد فاديم أستافييف بأن مقاتلات من طراز "سو–27 إس.إم" و"سو-27 بي" و"سو- 30" نجحت في تدمير 20 هدفا لعدو محتمل في سماء القرم.

موسكو — سبوتنيك. وقال أستافييف: "نجحت المقاتلات من صلب تنظيم تجمع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في إحباط الغارة الجوية التي قامت بها قاذفات العدو المحتمل على الأهداف الاستراتيجية الحيوية في شبه جزيرة القرم. وقام سرب مقاتلات من طراز "سو — 27 إس.إم" و"سو-27 بي" و"سو- 30" بتدمير أكثر من 20 هدفا تدريبيا يمثل الطائرات القتالية المعادية.

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يذكر أن الطيارين التابعين لسلاح الطيران التكتيكي — التعبوي للمنطقة العسكرية الجنوبية قاموا بتدمير الأهداف باستخدام أحدث الصواريخ من فئة "جو — جو" وأن هذه المعركة الجوية كانت أحد مكونات عملية التفتيش المركب التي تخضع لها قوات هذه المنطقة حاليا بأمر من قائدها الفريق أول، ألكسندر دفورنيكوف، بهدف تقييم نتائج التدريب القتالي خلال فترة التدريب الشتوية لعام 2019.