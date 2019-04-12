روسيا تبدأ بإنتاج منظومة الدفاع الجديدة إس-350 "فيتياز"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الجمعة، أن روسيا بدأت بإنتاج منظومة الدفاع الجوي الجديدة إس-350 "فيتياز".

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن أول عمليات إطلاق تمت في 26 آذار/ مارس، وتكللت بالنجاح، وبذلك اجتازت منظومة الدفاع الجوي الاختبارات الحكومية.

وقال كريفوروتشكو: "تم في الوقت ذاته، إطلاق إنتاج أول مجموعة وسيتم التسليم في عام 2019".

وأضاف أن المنظومة الجديدة جاءت لتحل محل "إس-300بي إس"، التي صممت في عام 1983. ويصل مدى هذه المنظومة إلى 60 كم وأقصى ارتفاع للضربة 30 كم. وصممت للتعامل مع الأهداف الجوية والبالستية.

© Sputnik . Pavel Lisitsin أسلحة روسية جديدة تعتمد في عام 2019

وتتألف المنظومة من ثلاث وحدات، هي نقطة التحكم القتالي 50К6، ومحطتي رادار 50N6، و8 منصات إطلاق ذاتية الدفع 50P6.

وتضم منصة الإطلاق 12 صاروخا، موجودة في حاوية. وتستطيع بطارية واحدة من "فيتياز" تدمير 12 صاروخا باليستيا و16 هدفا جويا على بعد يصل إلى 60 كيلومترا وارتفاع من 10 إلى 30 كيلومترا.

سيتم تزويد المنظومة بصاروخين حديثين: 9إم100 قصير المدى و9إم96 متوسط المدى. وكلا الصاروخين مجهزين برأس حربي "ذكي".

ومن الجدير بالذكر أن "إس-350" آلية وطاقم التحكم بها يتألف من 3 أشخاص وهو مسؤول فقط عن تجهيز المنظومة للإطلاق وإعطاء الأوامر لتدمير الأهداف. وتقوم المنظومة ذاتيا بالبحث ومرافقة الهدف، ويحتاج وضع المنظومة في حالة الاستعداد القتالي حوالي 5 دقائق فقط.