الرد بـ"وابل" من الرصاص... مجلة تكشف الدولة التي تهدد وجود "الناتو"

يواجه حلف شمال الأطلسي "الناتو" مشاكل كبرى ربما تهدد من بقائه، أبرزها عزوف ألمانيا عن رفع نسبة إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي كما تريد واشنطن، التي تعد أكبر الممولين للحلف.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن ألمانيا تمثل إحدى أكبر المشاكل، التي تواجه "الناتو"، مشيرة إلى أن برلين تفتقد الإرادة السياسية لجعل استراتيجية الدفاع الأوروبية على رأس أولوياتها.

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu روسيا تحذر من تحركات الناتو في البحر الأسود وتتوعد بالرد

وتطالب واشنطن ألمانيا برفع حجم الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لكن برلين لم تكن تنفق أكثر من 1.5 في المئة خلال السنوات الماضية، وهو ما تسبب في خلاف حول ما يطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقاسم الأعباء المالية للحلف.

ورغم المطالبات الأمريكية لبرلين ووعد الأخيرة برفع حجم إنفاقها الدفاعي، إلا أن ميزانيتها الجديدة، التي صدرت مؤخرا كشفت أن حجم إنفاقها الدفاعي أصبح أقل من 1.5 في المئة.

ولفتت المجلة إلى تعليق نشرته صفحة وزارة الخارجية الألمانية على "تويتر"، مطلع الشهر الجاري: "إن ألمانيا تؤكد دعمها الكامل لحلف الناتو، وسوف نواصل التزمنا"، مضيفا: "الالتزام الحقيقي يتم قياسه بمعايير الالتزام وليس باليورو".

Germany wholeheartedly supports @NATO. We will stand by our commitments. True solidarity is measured in terms of commitment, not euros: #WeAreNATO #NATO @GermanyNATO https://t.co/dmY6sfFnRQ — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 4, 2019

وتابع: "إمطار العدو بوابل من الرصاص والقنابل، سيكون أكثر فاعلية في وقت الحرب، من التصريحات عن الالتزامات الشفهية تجاه الحلف".

وعقدت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" في 3 و4 أبريل/نيسان الجاري، اجتماعات في واشنطن لبحث سبل تطوير الحلف والتحديات، وللاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسه.

ويرجع تاريخ تأسيس الحلف إلى عام 1949، عندما اجتمعت الدول الأعضاء بقاعة "ميلون" في واشنطن، لتوقيع اتفاقية الحلف.

Happy 70th anniversary @NATO! There is no lack of challenges as the Alliance enters its eighth decade. We need NATO more than ever to provide peace and security. NATO is ready to do the job!



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وكانت أبرز محطات الحلف، التي شاركت فيها جميع الدول لدعم أحد أعضائه بعد تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وحددت قمة الحلف في عام 2014 متطلبات مالية يجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بها، وهي أن تصبح نسبة الإنفاق الدفاعي بكل منها 2 في المئة.

NATO’s German Problem: Who Needs Soldiers or Weapons?https://t.co/Fvpw7nkczS pic.twitter.com/j1Uxv5PgqU — NewsFront in English (@ENnewsfront) April 12, 2019

وتنفق الولايات المتحدة 3.39 في المئة من الناتج المحلي، بينما لا تستطيع الدول الأخرى، أن تصل إلى نسبة 2 في المئة المطلوبة وأبرزها ألمانيا.

FM @HeikoMaas in #Washington: This was an exceptionally good and successful @NATO Foreign Ministers’ Meeting. All states declared their commitment to #NATO — we will need the alliance in the future. #WeAre NATO pic.twitter.com/hyMG2DxuYK — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 4, 2019

ووعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حتى 2024 بالوصول إلى 1.5 في المائة، بحسب "دويتشه فيله"، غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في التحالف الحكومي في برلين يعارض أي قرارات تتعلق بنفقات الدفاع.