"غاربون" الأمريكي لا يكتب له النجاح في معركة ضد روسيا

يجد خبراء أن سفن الأسطول الروسي محصنة ضد أسلحة تنوي الولايات المتحدة الأمريكية تزويد القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني بها.

وأعلنت واشنطن أخيرا نية تزويد نظام الحكم الأوكراني الحالي المعادي لروسيا بأسلحة فتاكة وصواريخ "غاربون" المضادة للسفن بوجه خاص.

ويُتوقع أن تستخدم القوات الأوكرانية صواريخ "غاربون" ضد سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود. غير أن الخبراء يتشككون في أن صواريخ "غاربون" قادرة على إلحاق الأذى بسفن الأسطول الروسي كما أشارت إلى ذلك صحيفة صينية.

وذكرت صحيفة "فينيكس" نقلا عن أحد الخبراء الصينيين أن فرص صاروخ "غاربون" عند مواجهة الصواريخ الاعتراضية الروسية ضئيلة جدا.

ويشار إلى أن صاروخ "غاربون" بطئ، إذ لا تتجاوز سرعته 0.75 ماخ ولا يستطيع إصابة هدف على بعد يتجاوز 300 كيلومتر.

وبينما لا يمكن أن تشكل صواريخ "غاربون" خطرا على القوات الروسية، يمكنها أن تلحق الأذى بالقوات الأوكرانية، ذلك أن وسائط التشويش الإلكتروني الروسية لن تجد صعوبة في تضليل رادار توجيه صواريخ "غاربون" حتى أنها قد تتوجه نحو القوات الأوكرانية.