في أول تجربة قتالية... "ميغ-21" تسقط طائرة أمريكية

المشروع التدريبي

وقامت وحدات من القوات الروسية المرابطة في ألمانيا في ربيع عام 1964 بتنفيذ مشروعها التدريبي في ريف مدينة ماغديبورغ.

وتلقت القوات الروسية في العاشر من مارس/آذار 1964، وهو اليوم الأول للمشروع التدريبي، بلاغا عن انتهاك أجواء جمهورية ألمانيا الديمقراطية من قبل الطائرة المتسللة التي توجهت إلى مكان تنفيذ المشروع التدريبي بسرعة 900 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 8000 متر.

إيقاف الطائرة العسكرية الأمريكية

وبعد التأكد من أن الطائرة المتسللة ليست من الطائرات المسموح لها بعبور حدود جمهورية ألمانيا الديمقراطية بحرية، أصدر قائد القوات الروسية الجنرال ياكوبوفسكي أوامره بإيقافها، فانطلقت نحوها طائرتان مقاتلتان من طراز "ميغ-21" لتعترضاها وتسقطاها عند الضرورة. وتم ذلك.

وكشف فحص حطامها أنها طائرة الاستطلاع العسكرية الأمريكية RB-66.

وتمكن طاقمها المكوّن من 4 أفراد من مغادرتها بواسطة البراشوت. ووصل اثنان منهم إلى الأرض سالمين، وتم أسرهما، فيما هبط أحدهم جريحا وتم نقله إلى المستشفى في حين لقي آخر مصرعه بسبب عدم انفتاح البراشوت.

فيتنام

وخاضت مقاتلات "ميغ-21" تجربة قتالية أخرى في سماء فيتنام خلال حرب الولايات المتحدة الأمريكية على فيتنام الشمالية، حيث بدأت طائرات "ميغ-21" الفيتنامية تسجل النجاح في عام 1967.

وتمكن الفيتناميون خلال عام 1967 من إسقاط 124 طائرة معادية، حسب مصادر فيتنامية. وبلغت خسائرهم 60 أو 61 طائرة مدمرة من طراز "ميغ-17" و"ميغ-21".

وأوقف الأمريكيون القصف الجوي لفيتنام الشمالية منذ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1968 طبقا لاتفاقية وقعتها الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

خسائر لا تسر الأمريكيين

وبحسب مصادر أمريكية فإن الطيارين الأمريكيين كانوا قد أسقطوا 60 أو 86 طائرة فيتنامية من طراز "ميغ-17" و"ميغ-21". وبلغت خسائر القوات الأمريكية 15 طائرة مدمرة من طراز "إف-4".

ولم يسر الأمريكيين أن خسائرهم تزايدت في نهاية الحرب، حيث شهدت فترة ما بين يوليو/تموز 1967 وأكتوبر/تشرين الأول 1968 سقوط 8 طائرات من طراز

"ميغ-21" و10 طائرات من طراز "إف-4".

واستخدم الأمريكيون طائرات مقاتلة أخرى مثل "إف-8" ضد الطائرات الفيتنامية الشمالية. وبلغت خسائرهم في طائرات "إف-8" 4 طائرات.