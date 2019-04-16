مناورات لقوات الاستطلاع في القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان

أكدت قيادة المنطقة العسكرية المركزية، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الاستطلاع في القاعدة 201 العسكرية الروسية في طاجيكستان بدأت مناورات الاستعداد القتالي في ميدان لاور، على مسافة 45 كم جنوب العاصمة دوشنبيه.

دوشنبيه — سبوتنيك. قال متحدث باسم المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية: "يبلغ عدد المشاركين في الدورة نحو 400 عسكري وأكثر من 40 قطعة من المعدات العسكرية. وستستمر هذه الدورة على مدى عدة أيام يحصل خلالها العسكريون المشاركون على الدروس في التدريب الخاص بأفراد الاستطلاع والتدريب التكتيكي والبدني والخاص والناري والهندسي والطبي".



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وسيتم إيلاء اهتمام خاص بالتدريب على العمل في ظروف المناطق الجبلية. وسيقوم رجال استطلاع الوحدات أيضا بدراسة المسائل المتعلقة بالتجهيز الهندسي للمواقع وزرع حقول الألغام وتنظيم الاستطلاع والحفاظ على التعاون أثناء المعركة، بالإضافة إلى أساليب الدفاع عن النفس. كذلك وسيقوم المشاركون بالتدريب العملي على تنفيذ مهام الاستطلاع في المناطق الخلفية لقوات العدو المحتمل وفي ظروف الموقف المقرب بأقصى درجة ممكنة إلى الموقف القتالي الحقيقي، سواء كان ذلك نهارا أو ليلا.ومن الجدير بالذكر أن قاعدة 201 الروسية العسكرية المتمركزة في طاجيكستان تعتبر أكبر مقر عسكري روسي في الخارج وتقع هذه القاعدة في مدينتي دوشنبيه وبوختار الطاجيكيتين. ووفقا للاتفاقية التي سبق ووقعها رئيسا الدولتين في عام 2012، فإن هذا التشكيل سيبقى متمركزا في طاجيكستان حتى عام 2042.