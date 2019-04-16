تسجيل
21:55 16 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الأمريكي

    تستخدمها السعودية... دبابة عتيقة تتحول لـ"آلة حرب" جبارة (فيديو صور)

    © flickr.com / USAFE
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    كانت الدبابة الأمريكية "إم 60"، أقوى آلة حرب برية يعتمد عليها الجيش الأمريكي لقتال الجيش السوفييتي، عند ظهورها في ستينيات القرن الماضي.

    ورغم مرور حوالي 60 عاما على ظهور تلك الدبابة، إلا أن الجيش الأمريكي وضع خطة تطوير لتلك الدبابة العتيقة تجعلها قادرة على مواجهة أحدث دبابات القتال المتطورة في العصر الحديث، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    ففي بداية العام الجاري، كشفت شركة "رايثيون" الأمريكية عن خطة لتطوير الدبابة تشمل تزويدها بمحرك جديد، ونظام إطلاق نار متطور، ومدفع عيار 120 مم، وتحمل اسم "إم 60 سليب".

    ورغم أن الجيش الأمريكي استبدل تلك الدبابة، بالدبابة "إم 1 إيه 1"، إلا أنه مازال يوجد من طرازاتها القديمة أكثر من 5 آلاف دبابة في 19 دولة حول العالم.

    وكان آخر ظهور للدبابة "إم 60 إس" مع الجيش الأمريكي في حرب تحرير الكويت.

    يوجد في مصر 1700 دبابة "إم 60 إس"، وتركيا 932، وتايوان 450 دبابة، والسعودية 450 دبابة، والمغرب 427 دبابة، وتايلاند 178 دبابة، والبحرين 180 دبابة.

    وتشمل عمليات تطوير الدبابة مدفع متطور ونظام إطلاق نار يمكنها من ضرب أهداف معادية في وضع الحركة، واستبدال البرج ذو الحركة الهيدروليكية بنظام دوران إلكتروني يساهم في زيادة سرعة حركة البرج.

    وتشمل عمليات التطوير إضافة محرك ديزل قوته 950 حصان، مقارنة بمحرك سابق قوته 750 حصان، وهو ما يسمح بزيادة سرعة الدبابة إلى حوالي 60 كيلومترا في الساعة.

    وأورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي مواصفات نسخة الدبابة قبل تطويرها، مشيرا إلى أنها دخلت الخدمة عام 1960، وأن وزنها 52.6 طن، وطولها بالمدفع 9.44 مترا، وعرضها 3.63 مترا، وارتفاعها 3.27 مترا.

    وتمتلك النسخة القديمة من الدبابة مدفع رئيسي عيار 105 مم، ومدفع رشاش عيار 12.7 مم، وآخر عيار 7.62 مم، وتتراوح زاوية انحدار الدبابة بين (-10 إلى + 20 درجة).

    وتتكون ذخيرة الدبابة من 60 طلقة للمدفع الرئيسي و6 آلاف طلقة عيار 7.62 و9 آلآف طلقة عيار 12.7 مم.

    انظر أيضا:

    دبابة أمريكية وأخرى سوفيتية تحاربان مع بعضهما البعض
    سوريا: تدمير دبابة أمريكية الصنع
    أحدث دبابة أمريكية "أبرامز" عند الحدود الروسية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجيش الأمريكي, أخبار عسكرية, الحرب البرية, الجيش الأمريكي, أمريكا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشهد يطل على مدينة باريس من أعلى سطح كاتدرائية نوتردام، 14 مارس/ آذار 2002
    نوتردام قبل الحريق الرهيب
    بحارة غواصة نووية بريطانية يتعاطون الكوكايين قبل البدء بمراقبة الغواصات الروسية
    بحارة بريطانيون يتعاطون المخدرات قبل "المهمات السرية"
    ملاعب تستضيف أمم أفريقيا 2019
    ملاعب تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك