تستخدمها السعودية... دبابة عتيقة تتحول لـ"آلة حرب" جبارة (فيديو صور)

كانت الدبابة الأمريكية "إم 60"، أقوى آلة حرب برية يعتمد عليها الجيش الأمريكي لقتال الجيش السوفييتي، عند ظهورها في ستينيات القرن الماضي.

ورغم مرور حوالي 60 عاما على ظهور تلك الدبابة، إلا أن الجيش الأمريكي وضع خطة تطوير لتلك الدبابة العتيقة تجعلها قادرة على مواجهة أحدث دبابات القتال المتطورة في العصر الحديث، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

The Rhino is inspired by the M60 Patton main battle tank; variants are still in use by countries today including Egypt, Turkey, and Israel. pic.twitter.com/dZlILvXd4v — War Commander (@war_commander) January 6, 2017

ففي بداية العام الجاري، كشفت شركة "رايثيون" الأمريكية عن خطة لتطوير الدبابة تشمل تزويدها بمحرك جديد، ونظام إطلاق نار متطور، ومدفع عيار 120 مم، وتحمل اسم "إم 60 سليب".

ورغم أن الجيش الأمريكي استبدل تلك الدبابة، بالدبابة "إم 1 إيه 1"، إلا أنه مازال يوجد من طرازاتها القديمة أكثر من 5 آلاف دبابة في 19 دولة حول العالم.

وكان آخر ظهور للدبابة "إم 60 إس" مع الجيش الأمريكي في حرب تحرير الكويت.

M60 Patton: Although Nearly 60 Years Old, This Iconic Tank Continues To Be Upgraded: The M60 Patton is a main battle tank introduced in Dece […] https://t.co/uR54IwDIQS pic.twitter.com/V2eIZGq6ui — おき軍事@軍事情報 (@gunjijouhou) March 3, 2019

يوجد في مصر 1700 دبابة "إم 60 إس"، وتركيا 932، وتايوان 450 دبابة، والسعودية 450 دبابة، والمغرب 427 دبابة، وتايلاند 178 دبابة، والبحرين 180 دبابة.

The 120S main battle tank is essentially an upgraded M60 Patton series hull, fitted with complete M1A1 Abrams turret pic.twitter.com/ZmLqbxNm7K — 0815 (@88I15) June 9, 2017

وتشمل عمليات تطوير الدبابة مدفع متطور ونظام إطلاق نار يمكنها من ضرب أهداف معادية في وضع الحركة، واستبدال البرج ذو الحركة الهيدروليكية بنظام دوران إلكتروني يساهم في زيادة سرعة حركة البرج.

وتشمل عمليات التطوير إضافة محرك ديزل قوته 950 حصان، مقارنة بمحرك سابق قوته 750 حصان، وهو ما يسمح بزيادة سرعة الدبابة إلى حوالي 60 كيلومترا في الساعة.

The M60 Patton tank will be running at TANKFEST 2018. Here Workshop Manager, Mike Hayton, is moving the American tank out from the Vehicle Conservation Centre. https://t.co/VDn8wPZvkW pic.twitter.com/Hbl0CwV7FT — The Tank Museum (@TankMuseum) June 13, 2018

وأورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي مواصفات نسخة الدبابة قبل تطويرها، مشيرا إلى أنها دخلت الخدمة عام 1960، وأن وزنها 52.6 طن، وطولها بالمدفع 9.44 مترا، وعرضها 3.63 مترا، وارتفاعها 3.27 مترا.

An Israeli M60 Patton tank destroyed in the Yom Kippur War (October 1973) pic.twitter.com/XRaKjZhfmT — History of Tanks (@tankfeed) October 24, 2016

وتمتلك النسخة القديمة من الدبابة مدفع رئيسي عيار 105 مم، ومدفع رشاش عيار 12.7 مم، وآخر عيار 7.62 مم، وتتراوح زاوية انحدار الدبابة بين (-10 إلى + 20 درجة).

وتتكون ذخيرة الدبابة من 60 طلقة للمدفع الرئيسي و6 آلاف طلقة عيار 7.62 و9 آلآف طلقة عيار 12.7 مم.