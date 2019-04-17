صواريخ إسرائيل تتحطم على الـ "درع" الروسي

ووفق الخبير العسكري باباك تاغفي، فإن الجيش الإسرائيلي استخدم صواريخ "رامبيغ" بنجاح للمرة الأولى لقصف "مستودعات أسلحة".

#Israel Air Force successfully used #Rampage for first time. Due to the danger of #Syria Air Defense Force's S-300PM-2s, #Israel Air Force had to use the rocket to target a rocket/ ballistic missile factory + weapon warehouses of #IRGC proxies in #Masyaf, #Syria on 13/04/2019: https://t.co/4YjD7ySZ5O — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) April 14, 2019

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غير أن الخبراء الآخرين يرون أنه لا يمكن أن تحقق صواريخ "رامبيغ" النجاح عند مواجهة المنظومة الصاروخية المدفعية الروسية المضادة للطائرات "بانتسير" (الدرع)، مشيرين إلى أن منظومة "بانتسير" أثبتت فعاليتها القتالية أكثر من مرة. وأبرزت منظومة "بانتسير" كفاءتها للمرة الأولى أثناء هجوم طائرات "درون" على قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا في الربيع الماضي.

وكانت المرة الوحيدة التي تمكن فيها الطيران الحربي الإسرائيلي من إصابة "بانتسير"، حسب مصادر إسرائيلية، في يناير/كانون الثاني الماضي. ولكن تلك المنظومة لم تكن جاهزة للقتال. واضطر سرب الطائرات الإسرائيلية إلى استخدام جميع صواريخه لقصف "بانتسير"، كما أشار إلى ذلك الخبير الروسي أليكسي ليونكوف.