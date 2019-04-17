روسيا تبدأ باختبار بندقية القنص "أوغوليوك"

ويعمل المعهد المركزي للهندسة الدقيقة لقناصة العسكريين على تطوير البندقية، بناء على طلب وزارة الدفاع الروسية.

© Photo / CC0 Creative Commons روسيا تبدع بندقية طائرة مضادة لطائرات "درون" (فيديو)

وجاء في صحيفة " كليموفسكي أوروجينيك " أنه سيتم خلال الاختبار التحقق من خصائص البندقية، وخاصة مؤشرات المدى الفعال ودقة إطلاق النار، إضافة إلى عمل ذخيرة للدروع لمواصلة العمل".

وأشار المصممون إلى أن بندقية "أوغوليوك" ستتألف من مكونات روسية الصنع.

ولم يتم الكشف عن الخصائص التكتيكية والتقنية للبندقية الجديدة. ومن المعروف أنه يتم تطويرها بعيارين: 7,62х51 ملم و8,6х70 ملم، الذين يستخدمان في دول الناتو.