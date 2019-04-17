الجيش السوداني بين أقوى 10 جيوش أفريقية... تعرف على قدراته

وجاء تصنيف الجيش السوداني، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2019، الذي يضم 137 دولة حول العالم، ويعتمد على العديد من العوامل، أبرزها القوة البشرية والعتاد العسكري، إضافة إلى قوة الدولة الاقتصادية وموقعها الجغرافي.
Sudanese Army announces the deployment of additional troops to its border with #Libyahttps://t.co/MuSSQN8Gcx pic.twitter.com/5mW0Jz8JMD— Alwasat Libya (@alwasatengnews) May 22, 2017
ويتجاوز تعداد السودان السكاني 43 مليون نسمة، بينهم 24 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية أكثر من 15 مليون شخص.
ويصل إلى سن الخدمة العسكرية في السودان حوالي 1.2 مليون نسمة، بينما يضم الجيش السوداني 189 ألف جندي، بينهم 85 ألف جندي في قوات الاحتياط.
Sudanese army jeep mounted with HJ-8 ATGM— Murtala Abdullahi (@MurtalaIbin) November 9, 2015
2-Hind Gunship
3-type69 tank pic.twitter.com/WPSvNBGd6K
ويمتلك الجيش السوداني 191 طائرة حربية، تجعله في المرتبة رقم 50 بين أقوى 137 قوة جوية في العالم.
وتضم القوات الجوية السودانية 46 مقاتلة حربية، و81 طائرة هجومية، و23 طائرة نقل عسكري، و11 طائرة تدريب، بينما يصل إجمالي المروحيات إلى 73 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.
Sudanese Army UB-32 52mm 32 salvo aircraft unguided rocket pod mounted on https://t.co/eTMheAoWwP from 2016.— Cemal Acar (@Acemal71) May 20, 2018
Sudan Ordusu, 52mm güdümsüz roket ateşleyebilen UB-32 rocket podlarını pick-up üzerine monte etmiş.Fotoğraf, 2016 yılından. pic.twitter.com/iyymkUXFJH
ويمتلك الجيش السوداني 410 دبابة، و403 مدرعة، و15 مدفع ذاتي الحركة، إضافة إلى 750 مدفع ميدان، و20 راجمة صواريخ.
ويمتلك الجيش السوداني أسطولا حربيا مكونا من 18 قطعة بحرية، بينها 12 سفينة دورية.
#sudan_revolution_news: In a move met with joy&relief:The Army deploys more troops to protect the protesters in the sit-in site by the Army HQ,#Sudan_Revolts #Sudan_Uprising #SudanProtests #مدن_االسودان_تنتفض #الاضراب_العام #اعتصام_القيادة_العامة_للقوات_المسلحة pic.twitter.com/M6bSh5MCP3— Ayman Abdalla (@AymanAb71939689) April 10, 2019
وينتج السودان 102 ألف برميل نفط يوميا، يستهلك منها حوالي 94 ألف برميل، ولديها احتياطي نفطي مؤكد يصل إلى 5 مليارات برميل نفط.
وتتجاوز مساحة السودان 1.8 مليون كيلومترا مربعا، ولديها سواحل طولها 853 كم، وتصل ميزانية الدفاع السودانية إلى 2.4 مليار دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)