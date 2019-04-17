الجيش السوداني بين أقوى 10 جيوش أفريقية... تعرف على قدراته

يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 69 على قائمة أقوى جيوش العالم، ويأتي تصنيفه ضمن أقوى 10 جيوش في القارة الأفريقية.

وجاء تصنيف الجيش السوداني، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2019، الذي يضم 137 دولة حول العالم، ويعتمد على العديد من العوامل، أبرزها القوة البشرية والعتاد العسكري، إضافة إلى قوة الدولة الاقتصادية وموقعها الجغرافي.

Sudanese Army announces the deployment of additional troops to its border with #Libyahttps://t.co/MuSSQN8Gcx pic.twitter.com/5mW0Jz8JMD — Alwasat Libya (@alwasatengnews) May 22, 2017

ويتجاوز تعداد السودان السكاني 43 مليون نسمة، بينهم 24 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية أكثر من 15 مليون شخص.

ويصل إلى سن الخدمة العسكرية في السودان حوالي 1.2 مليون نسمة، بينما يضم الجيش السوداني 189 ألف جندي، بينهم 85 ألف جندي في قوات الاحتياط.

Sudanese army jeep mounted with HJ-8 ATGM

2-Hind Gunship

3-type69 tank pic.twitter.com/WPSvNBGd6K — Murtala Abdullahi (@MurtalaIbin) November 9, 2015

ويمتلك الجيش السوداني 191 طائرة حربية، تجعله في المرتبة رقم 50 بين أقوى 137 قوة جوية في العالم.

وتضم القوات الجوية السودانية 46 مقاتلة حربية، و81 طائرة هجومية، و23 طائرة نقل عسكري، و11 طائرة تدريب، بينما يصل إجمالي المروحيات إلى 73 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.

Sudanese Army UB-32 52mm 32 salvo aircraft unguided rocket pod mounted on https://t.co/eTMheAoWwP from 2016.



Sudan Ordusu, 52mm güdümsüz roket ateşleyebilen UB-32 rocket podlarını pick-up üzerine monte etmiş.Fotoğraf, 2016 yılından. pic.twitter.com/iyymkUXFJH — Cemal Acar (@Acemal71) May 20, 2018

ويمتلك الجيش السوداني 410 دبابة، و403 مدرعة، و15 مدفع ذاتي الحركة، إضافة إلى 750 مدفع ميدان، و20 راجمة صواريخ.

ويمتلك الجيش السوداني أسطولا حربيا مكونا من 18 قطعة بحرية، بينها 12 سفينة دورية.

وينتج السودان 102 ألف برميل نفط يوميا، يستهلك منها حوالي 94 ألف برميل، ولديها احتياطي نفطي مؤكد يصل إلى 5 مليارات برميل نفط.

وتتجاوز مساحة السودان 1.8 مليون كيلومترا مربعا، ولديها سواحل طولها 853 كم، وتصل ميزانية الدفاع السودانية إلى 2.4 مليار دولار.