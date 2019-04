الجيش السوداني بين أقوى 10 جيوش أفريقية... تعرف على قدراته

#sudan_revolution_news: In a move met with joy&relief:The Army deploys more troops to protect the protesters in the sit-in site by the Army HQ,#Sudan_Revolts #Sudan_Uprising #SudanProtests #مدن_االسودان_تنتفض #الاضراب_العام #اعتصام_القيادة_العامة_للقوات_المسلحة pic.twitter.com/M6bSh5MCP3