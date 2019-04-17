مقاتلات "إف 35" الشبحية في الإمارات (فيديو وصور)

أعلن الجيش الأمريكي وصول إحدى طائراته الشبحية طراز "إف 35" إلى قاعدة عسكرية في الإمارات، في أول مهمة لها بالشرق الأوسط.

قالت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن مقاتلات شبحية أمريكية من طراز (F-35A)، وصلت إلى قاعدة الظفرة بالإمارات في أول مهمة لها في منطقة الشرق الأوسط".

In the Defense News Minute for April 16: The Air Force has deployed F-35s to the Middle East for the first time. #airforce #F35 pic.twitter.com/zno4uvsV0n — C4ISRNET (@C4ISRNET) April 16, 2019

وأضافت "الطائرة ستعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، وستوفر قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة".

وتعد مقاتلات "إف — 35" الأمريكية ضمن مقاتلات الجيل الخامس، وهي من إنتاج شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.

Ask a Pilot: What It's Like To Fly the F-35 pic.twitter.com/jjpfLvn2ky — Popular Mechanics (@PopMech) April 15, 2019

وشارك في إنتاج تلك الطائرة 14 دولة حول العالم، ويوجد منها عدة نسخ، منها المخصصة للإقلاع السريع والهبوط العمودي، المخصصة لحاملات الطائرات.

مقاتلة ال F-35A التابعة لسلاح الجو🇺🇸الأمريكي @usairforce تصل في اول مهمة لها في الشرق الأوسط في قاعدة #الظفرة الجوية في🇦🇪#الأمارات لتعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ستوفر ال F-35A قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة pic.twitter.com/iRgZQZWtZV — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) April 16, 2019

وحصلت إسرائيل على تلك الطائرة، ويدور خلاف بين أمريكا وتركيا حول حصول الجيش التركي على الطائرة، بسبب صفقة صواريخ "إس 400" الروسية.