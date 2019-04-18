الإسرائيليون يكتشفون "إسكندر" في سوريا

ووفق وكالة "إيماجيسات"إنتل" فإن الصورة التي التقطها قمر صناعي تُظهر وجود منظومة صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية في قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا.

​

وتَظهر في الصورة التي نشرتها الوكالة الإسرائيلية على موقع "تويتر" آليات قالت الوكالة إن إحداها منصة إطلاق صواريخ إسكندر.

جدير ذكره أن منظومة صواريخ "إسكندر" بصرت النور للمرة الأولى في روسيا في نهاية القرن الماضي. ولم يُعلن رسمياً عن استخدامها في أي صراع مسلح قبل ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، حين أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو استخدام منظومات إسكندر خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا.