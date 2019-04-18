أمريكا تخطط لإنشاء أسطول من طائرات وغواصات آلية لمواجهة روسيا

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة حجم أسطولها البحري بشكل كبير بحلول عام 2024، من خلال استخدام سفن آلية قادرة على منافسة روسيا والصين.

ذكر موقع "nationalinterest" الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إنفاق 4 مليارات دولار على شراء سفن كبيرة غير آلية وتسع غواصات روبوتية عملاقة.

© AFP 2019 / LINH PHAM ما الذي سيحدث في حال تعرضت حاملة طائرات أمريكية للهجوم

بالإضافة لإنشاء أسطول من الطائرات دون طيار (الدرون) لمنافسة كل من روسيا والصين.

وبحسب الموقع فإن قيام الولايات المتحدة بهذه الخطوة، سببها مخاوف مسؤولين رفيعي المستوى في البحرية الأمريكية لتعرض السفن والبوارج الأمريكية الضخمة للصواريخ الروسية والصينية.

هذا وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متسارع على زيادة حجم الإنفاق العسكري.

تحدث الأدميرال في الجيش الأمريكي، راندي كرايتس، عن هدف هذه السفن الآلية الجديدة واصفا بأن مهامها ستتركز على كشف الأهداف وتدميرها.

وأضاف بأن هذا النوع من السفن سيكون صغير الحجم وغير مأهول بالإضافة لتكاليفها القليلة.

وتابع الموقع بأن الولايات المتحدة تعمل على تطوير فرقاطة جديدة ستكون مهمتها مراقبة أسطول السفن والغواصات الآلية.

هذا وسيتم تخصيص 1,3 مليار دولار من ميزانية 2020 الممنوحة للجيش الأمريكي لبناء أول فرقاطة من هذا النوع من أصل 20 مقرر صنعها.