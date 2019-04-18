دبابة روسية "فخمة" تحقق إمكانياتها على أفضل نحو في صحراء العرب (فيديو)

ووفق "روسيسكايا غازيتا" فإن الدبابات التي يصنعها مصنع يقع في مدينة نيجني تاغيل تعتبر من الدبابات الأكثر تطورا وحداثة في العالم العربي.
وتتمتع دبابة "تي-90إس" بما يجعلها تتفوق على النسخ التصديرية لدبابة "أبرامز" الأمريكية.
كما أنها تتميز بوجود مكيف الهواء وغيره من الأجهزة التي تسهل مهمة جنود الدبابات. ولهذا بدأ بعض الخبراء يصفون دبابة "تي-90إس" بأنها دبابة فخمة درجة "لوكس".
ومن أهم مميزات دبابة "تي-90إس" وجود ما يسمى "اليد الطولى"، منظومة صواريخ "ريفليكس إم" الموجهة. ويتمكن هذا السلاح القادر على إصابة الأهداف على بعد 5000 متر من الاستفادة القصوى من إمكانياته في المناطق الصحراوية بالذات.
#Iraqi T-90 #Iraqi_army pic.twitter.com/YLGSC5Ekut— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) April 16, 2019
وتتسلح دبابة "تي-90إس" بالقذائف الصاروخية الشديدة الانفجار بالإضافة إلى الصواريخ الخارقة للدروع.
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