دبابة روسية "فخمة" تحقق إمكانياتها على أفضل نحو في صحراء العرب (فيديو)

أفادت صحيفة روسية أن وسائل الإعلام العراقية تولي دبابات "تي-90إس" الروسية الموجودة في حوزة الجيش العراقي اهتماما كبيرا.

ووفق "روسيسكايا غازيتا" فإن الدبابات التي يصنعها مصنع يقع في مدينة نيجني تاغيل تعتبر من الدبابات الأكثر تطورا وحداثة في العالم العربي.

وتتمتع دبابة "تي-90إس" بما يجعلها تتفوق على النسخ التصديرية لدبابة "أبرامز" الأمريكية.

كما أنها تتميز بوجود مكيف الهواء وغيره من الأجهزة التي تسهل مهمة جنود الدبابات. ولهذا بدأ بعض الخبراء يصفون دبابة "تي-90إس" بأنها دبابة فخمة درجة "لوكس".

ومن أهم مميزات دبابة "تي-90إس" وجود ما يسمى "اليد الطولى"، منظومة صواريخ "ريفليكس إم" الموجهة. ويتمكن هذا السلاح القادر على إصابة الأهداف على بعد 5000 متر من الاستفادة القصوى من إمكانياته في المناطق الصحراوية بالذات.

وتتسلح دبابة "تي-90إس" بالقذائف الصاروخية الشديدة الانفجار بالإضافة إلى الصواريخ الخارقة للدروع.