سفينة استطلاع بريطانية تدخل البحر الأسود (صور)

دخلت سفينة الاستطلاع من طراز HMS التابعة للبحرية البريطانية البحر الأسود، وفقا للموقع المراقب لحركة السفن في البوسفور Bosphorus Observer.

وفقًا لموقع تتبع الحركة البحرية marinetraffic ، تتجه السفينة الآن شمالًا.

.@RoyalNavy returns to the Black Sea: Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus, passing by Khedive Pavilion, former residence of Ottoman viceroy of Egypt & Sudan. H87 survey suit consists of EM710MBES, EA600 & towed side sonar. pic.twitter.com/nzK1u1bStf — Yörük Işık (@YorukIsik) April 20, 2019

تم تصميم HMS Echo لإجراء عمليات الاستطلاع لدعم الغواصات أو سفن الإنزال ويمكن أن توفر المعلومات. تم تجهيز السفينة بثلاثة مدافع رشاشة من عيار 7.62 ملم من طراز M134 Minigun ، ومدفعين عيار 20 ملم من نوع Oerlikon وأربعة بنادق رشاشة من عيار ثقيل.

في وقت سابق ، زارت HMS Echo البحر الأسود في ديسمبر كانون الأول الماضي.