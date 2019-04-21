"ميغ-29" تواجه "رافال" خلال المناورات العسكرية للهند وفرنسا

ستتنافس المقاتلات من طراز "ميغ-29 كي" الروسية الصنع مع "رافال" الفرنسية خلال التدريبات الهندية الفرنسية، والتي ستبدأ في أوائل مايو أيار.

ووفقا لصحيفة The Times of India التي تصدر باللغة الإنجليزية ستعقد أكبر مناورات بحرية مشتركة تسمى فارونا بمشاركة البحرية الهندية والفرنسية قبالة ساحل غوا وكاروار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المناورات العسكرية، سيتم استخدام الأصول البحرية الثقيلة مثل حاملات الطائرات والمدمرات والغواصات والمقاتلات والفرقاطات. وكتب الصحفيون، نقلاً عن مصادرهم الخاصة في وزارة الدفاع، أن الهند ستنشر حاملة طائراتها الوحيدة Vikramaditya وعلى متنها طائرات ميغ — 29 ك الروسية أثناء التدريبات. وسيطلق الأسطول الفرنسي حاملة الطائرات شارل ديغول، التي ستكون مسلحة بطائرات مقاتلة من طراز رافال- إم.

وقال المصدر: "ستكون هذه مناورات بحرية رفيعة المستوى".

وقعت فرنسا والهند اتفاقًا حول اللوجستيات العسكرية المتبادلة. توفر الشراكة الهندية الفرنسية للسفن الحربية الهندية إمكانية الوصول إلى القواعد الفرنسية على طول القرن الأفريقي وجزيرة ريونيون بالقرب من مدغشقر وقواعد أخرى في جنوب شرق إفريقيا.

في الآونة الأخيرة، تقوم نيودلهي بتوسيع التعاون البحري بسرعة مع الدول الصديقة.