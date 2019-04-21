اختبار صياد الطائرات بدون طيار (فيديو)

يتم الانتهاء من اختبارات الأسلحة الذكية من قبل مصممي معهد الأبحاث في سان بطرسبرغ. وقد حضرها مراسل قناة "زفيزدا" الروسية.

صياد الطائرات بدون طيار الجديد — نظام "سيرب" — قادر على قمع معدات الطائرات بدون طيار على مسافة تصل إلى 20 كم. يمكن أن يعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية وحتى في ظروف الأماكن كثيفة السكان.

يتم الانتهاء من اختبارات الأسلحة الذكية من قبل مصممي معهد الأبحاث في سان بطرسبرغ. ويشمل النظام حدة تشويش إلكترونية من "سيرب"، بالإضافة إلى محدد موقع "تشيريموخا". زار مراسل "زفيزدا" موقع الاختبار بالقرب من سان بطرسبرغ ، حيث تم اختبار "الصياد".

لاختبار التكنولوجيا الفريدة، تم محاكاة وضع واقعي تمامًا: يقوم المهاجم بإطلاق طائرة بدون طيار فوق منطقة سرية، ولكن يتم اكتشافها على الفور بواسطة محدد يعمل في النطاق "السلبي". تظهر نقطة صفراء على الفور على شاشات لوحة التحكم.

ويوضح قراءات وحدة التحكم، كبير المصممين لمعهد أبحاث مكافحة الطائرات بدون طيار "فيكتور"، ميخائيل شميرين قائلا: "هذه الطائرة بدون طيار لأشخاص سيئين، يتم الكشف عنها في الوقت الواقعي والتعرف على خصائص السرعة، ويتم التعرف عليها. وإحداثياتها ​​الجغرافية، ووقت رحلتها، ومعايير سرعتها، وبالطبع مسارها".

يسمح هذا الجهاز، الذي تم عرضه على الصحفيين لأول مرة، بالكشف عن "أجسام" في السماء ومراقبة ما يصل إلى مئات الأجسام التي تنتهك المجال الجوي. عندما يتم العثور على طائرة بدون طيار، يتم استخدام "سيرب".

مجمع "سيرب" لا يدمر الطائرات في الهواء ، لكنه يقطع ويشوش على قنوات التحكم والملاحة فيها. من المستحيل تقريبًا النجاة من "سيرب" — يتم اعتراض الطائرة بدون طيار في الهواء وإجبارها على الهبوط.

وفي الوقت نفسه ، يكتشف هوائي تحديد الاتجاه الذي يحمل اسم "تشيريموخا" من أين ومن كان يتحكم بالطائرة بدون طيار. بعد أن يتلقى فريق الاستجابة السريعة إحداثيات موقع مشغل الطائرة بدون طيار، يتم إرسالها إلى المكان لاحتجازه.