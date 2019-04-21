روسيا تبتكر نوعا جديدا من الأسلحة (فيديو)

يظهر استخدام صاروخ غير عادي — بسيط ظاهريًا ولكنه فعال جدًا في العمل — في الجزء الأخير من برنامج "الاستخدام العسكري" ، الذي تم تصويره من قبل القناة التلفزيونية "زفيزدا". في الوقت نفسه، يُطلق على الصاروخ المضاد اسم "نوع جديد من الأسلحة".

ويظهر في الفيديو استخدام هذا السلاح على الهواء مباشرة لأول مرة. ويتم تصوير الفيديو باستخدام طائرة بدون طيار، والتي كانت بمثابة هدف. يُظهر الفيديو كيف يتم إطلاق صاروخ من الأرض، ويقترب بسرعة من الهدف ويصيب الطائرة بدون طيار.

ويضمن مبدأ عمل صاروخ درون الجديد إصابة الهدف، بفضل نظام توجيه خاص. وعدم وجود المتفجرات هو ميزة للسلاح الجديد، لأنه يمكن استخدامه ليس فقط في العمليات العسكرية، ولكن أيضًا ، على سبيل المثال، لتحييد الطائرات بدون طيار المشبوهة في المناسبات العامة، مثل كأس العالم.