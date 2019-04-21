اختراق خطير... القوات الخاصة الروسية تقتحم مواقع معادية (فيديو)

تعد القوات الخاصة الروسية واحدة من أخطر وحدات القوات الخاصة في العالم، وتعرف عالميا بـ"سبتسناز".

ويمثل هذا الاسم مظلة تندرج تحتها 5 وحدات خاصة، كل منها أكثر فتكا من الأخرى.

واستطاعت تلك الوحدات تنفيذ عمليات عسكرية في العديد من مناطق العالم، وكان أحدها داخل إحدى القواعد الأمريكية، حيث قامت باختطاف إحدى مروحيات الجيش الأمريكي.

وأورد موقع "روشن بيوند هيد لاينز" الأمريكي قدرات الوحدات الخاصة الروسية الخمس، واستطاع مقاتلي تلك الوحدة الاستيلاء على مروحية أمريكية من إحدى قواعد الجيش الأمريكي، في كمبوديا عام 1968، وكانت طراز "إيه إتش — 1" (كوبرا).

ونشرت قناة "زفيزدا" على "يوتيوب"، اليوم الأحد 21 أبريل/ نيسان، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد عمليات اقتحام تنفذها وحدات القوات الخاصة الروسية "سبتسناز"، لمواقع معادية.