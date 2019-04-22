7 معلومات عن ثاني أضخم أسطول حربي في العالم (فيديو وصور)

وتعد الصين واحدة من أضخم أساطيل العالم، التي يشهد حجم أسطولها نموا سريعا، من حيث الحجم، ونوعية العتاد العسكري، وفيما يلي 7 معلومات عن الأسطول الصيني:
1- تمتلك الصين ثاني أضخم أسطول بحري في العالم، بعد كوريا الشمالية.
2- يصل عدد القطع البحرية في الأسطول الصيني إلى 714 قطعة بحرية، بينها حاملة طائرات، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.
[Video] PLA Navy's 70th birthday: Safeguarding national security and world peace https://t.co/66vSdYpJio #China #Navy #PLA pic.twitter.com/NuSLXJQYyO— China.org.cn (@chinaorgcn) April 18, 2019
3- إضافة إلى حاملة الطائرات الأولى، تجري حاملة طائرات ثانية تجاربها النهائية، استعدادا لدخول الخدمة رسميا.
4- يوجد في الأسطول الصيني 52 فرقاطة، بينما يصل عدد المدمرات إلى 33 مدمرة، وعدد الطرادات 42 طراد.
China Navy pic.twitter.com/g9ogDldYrN— Laura Wu (@LauraWu17) April 18, 2019
5- يمتلك الأسطول الصيني 76 غواصة، متنوعة، بعضها غواصات تقليدية، وأخرى نووية.
6- يعتمد الأسطول الصيني على حماية السواحل باستخدام سفن الدورية، التي يصل عددها إلى 192 سفينة، إضافة إلى 33 كاسحة ألغام بحرية.
7 — يخطط الأسطول الصيني لامتلاك حاملة طائرات ثالثة خلال سنوات، بحسب صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست".
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