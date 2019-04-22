7 معلومات عن ثاني أضخم أسطول حربي في العالم (فيديو وصور)

تعمد أقوى جيوش العالم على تجهيز قواتها البحرية بأحدث التقنيات العسكرية، التي تمكنها من الرصد المبكر للسفن المعادية، وتوجيه نيرانها بدقة نحو العدو.

وتعد الصين واحدة من أضخم أساطيل العالم، التي يشهد حجم أسطولها نموا سريعا، من حيث الحجم، ونوعية العتاد العسكري، وفيما يلي 7 معلومات عن الأسطول الصيني:

1- تمتلك الصين ثاني أضخم أسطول بحري في العالم، بعد كوريا الشمالية.

2- يصل عدد القطع البحرية في الأسطول الصيني إلى 714 قطعة بحرية، بينها حاملة طائرات، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

3- إضافة إلى حاملة الطائرات الأولى، تجري حاملة طائرات ثانية تجاربها النهائية، استعدادا لدخول الخدمة رسميا.

4- يوجد في الأسطول الصيني 52 فرقاطة، بينما يصل عدد المدمرات إلى 33 مدمرة، وعدد الطرادات 42 طراد.

5- يمتلك الأسطول الصيني 76 غواصة، متنوعة، بعضها غواصات تقليدية، وأخرى نووية.

6- يعتمد الأسطول الصيني على حماية السواحل باستخدام سفن الدورية، التي يصل عددها إلى 192 سفينة، إضافة إلى 33 كاسحة ألغام بحرية.

7 — يخطط الأسطول الصيني لامتلاك حاملة طائرات ثالثة خلال سنوات، بحسب صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست".