الجيش التركي يصف "سو-57" بالبديل الأفضل لـ"إف-35"

ستكون المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، البديل الأمثل لطائرة "إف-35" الأمريكية، في حال قررت الولايات المتحدة إخراج تركيا من برنامج "الطائرة العالمية".

فقد نقلت مجلة "ديفينس نيوز" عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع التركية: "لا يمكننا ترك "إف-35" دون بديل. وستكون المقاتلة الروسية الخيار الأفضل، في حال لم تتصرف الولايات المتحدة كحليف وشككت في مشاركتنا في البرنامج المشترك للطائرات الهجومية".

© Sputnik . Sergei Malgavko تركيا مستعدة لإدخال تعديلات على منظومات "إس 400" لإقناع واشنطن

وقد خيرت الولايات المتحدة تركيا بين منظومات الدفاع الجوي الروسية " إس-400 " والمقاتلات الأمريكية "إف-35".

فقد قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من لجان القوات المسلحة والعلاقات الدولية إن تركيا لن تحصل على أي طائرة من طراز "إف-35" في حال قبلت استلام "إس-400". كما أعلن البنتاغون في وقت سابق عن تجميد برنامج إمداد تركيا بمقاتلات "إف-35".

ووصف وزير الخارجية التركي قضية استلام "إس-400" بالأمر المحسوم وغير القابل للتفاوض. كما أشار إلى أن بلاده ستجد بديلا للمقاتلات الأمريكية في حال غيابها.