الجيش التركي يصف "سو-57" بالبديل الأفضل لـ"إف-35"

فقد نقلت مجلة "ديفينس نيوز" عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع التركية: "لا يمكننا ترك "إف-35" دون بديل. وستكون المقاتلة الروسية الخيار الأفضل، في حال لم تتصرف الولايات المتحدة كحليف وشككت في مشاركتنا في البرنامج المشترك للطائرات الهجومية".
فقد قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من لجان القوات المسلحة والعلاقات الدولية إن تركيا لن تحصل على أي طائرة من طراز "إف-35" في حال قبلت استلام "إس-400". كما أعلن البنتاغون في وقت سابق عن تجميد برنامج إمداد تركيا بمقاتلات "إف-35".
ووصف وزير الخارجية التركي قضية استلام "إس-400" بالأمر المحسوم وغير القابل للتفاوض. كما أشار إلى أن بلاده ستجد بديلا للمقاتلات الأمريكية في حال غيابها.
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