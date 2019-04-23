فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" تنضم إلى مجموعة البحر المتوسط

صرح رئيس القسم الإعلامي التابع لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي، أليكسي روليوف، اليوم الثلاثاء، أن فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال غريغوروفيتش" انضمت إلى مجموعة الأسطول البحري الروسي في البحر الأبيض المتوسط.

© Sputnik . Vasiliy Batanov فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" تطلق صاروخ "كاليبر" في مياه البحر الأسود . وقال روليوف للصحفيين: "بدأت فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال غريغوروفيتش"، بأداء مهامها كجزء من مجموعة الأسطول البحري في البحر الأبيض المتوسط".

ويشار إلى أن طاقم السفينة قام، في وقت سابق، بعملية انتقال مخطط لها من سيفاستوبول إلى البحر الأبيض المتوسط ، نفذ خلالها عمليات معقدة. وعلى وجه الخصوص، وبالشراكة مع أطقم طائرات الهليكوبتر "كا — 27 إم" قام البحارة بالتدرب على مهام الصعود والهبوط من وإلى سطح السفينة، وكذلك أجريت تدريبات على عمليات البحث وتتبع الغواصات.

وبالإضافة إلى ذلك، وللتحقق من اتساق جميع نظم المركبات التابعة للسفينة، أجريت تدريبات للسفن، التي تؤمن تحليق المروحيات.

ويعتبر هذا الخروج بالنسبة لطاقم الفرقاطة، الأول في العام الدراسي 2019 لتنفيذ أهداف في البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن رئيس القسم الإعلامي التابع لقيادة أسطول البحر الأسود أليكسي روليوف كان قد أفاد، في وقت سابق، بأن الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" التابعة لأسطول البحر الأسود قامت بأول إطلاق لصاروخ "كاليبر" المجنح من على مياه البحر الأسود.