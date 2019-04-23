إنزال أول غواصة روسية مسيرة بنظام "بوسيدون" إلى البحر

كشفت مصادر خاصة في البحرية الروسية لوكالة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن نظام "بوسيدون" المتواجد على غواصة حاملة لغواصات أصغر حجما مسيرة آليا ( بيلغورود) سيدخل في تسليح البحرية الروسية خلال عامين.

وزارة دفاع روسيا تحديد منصة إطلاق "بوسيدون" الروسي

وقالت المصادر أنه سيجري حفل الإنزال الرسمي للغواصة الأولى الحاملة "بوسيدون" والغواصة "بيلغورود" إلى الماء، اليوم الثلاثاء، في مصنع "سيفماش" (سيفيرودفينسك).

وأضاف المصدر للوكالة "في غضون عامين ستخضع الغواصة "بوسيدون" نفسها والأجهزة المحمولة على متنها لاختبارات مشتركة، ومن المخطط استخدام النظام بأكمله من قبل قوات البحرية الروسية في غضون العامين 2020-2021".

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد ذكر، في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، في الأول من آذار/ مارس الماضي، الغواصة النووية المسيرة، التي يمكن أن تسير بسرعة هائلة على عمق كبير، التي أطلق عليها فيما بعد تسمية "بوسيدون"، إلى جانب صاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي فرط صوتي، وصاروخ "سارمات" الواعد العابر للقارات وصاروخ "كينجال" فرط الصوتي.