سوريا... دبابات معدلة تبرز براعتها

أجرى عسكريو الجيش السوري تعديلات عديدة على دبابات "تي-72".

وتهدف غالبية التعديلات إلى تحصين حماية الدبابات من القذائف والصواريخ الخارقة للدروع.

© Sputnik . Vitaliy Ankov رصد آلية عسكرية نادرة في سوريا في يوم الجلاء (فيديو)

وهناك نماذج عدة لدبابات معدلة من طراز "تي-72" مثل النموذج المحصن جدا الذي أبدعه أفراد الفرقة الرابعة المدرعة.

وأبدع عسكريو اللواء 105 حرس جمهوري نموذجا لدبابة مزودة بدروع متميزة.

وحصلت بعض الدبابات المعدلة على جهاز الرؤية الليلية ونظام "سراب" للتشويش الإلكتروني وهو نظام الحماية من الصواريخ المضادة للدروع. وثمة 3 نسخ لنظام "سراب".

وقالت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إن الدبابات السورية المعدلة أبرزت براعتها في ميادين القتال.

ورُصدت في حوزة القوات الحكومية السورية مؤخرا دبابة "تي-72" ذات البرج على شكل مربع. هكذا أصبح شكله بعد تركيب دروع إضافية.

وتم تزويد رشاش قائد الدبابة أيضا بالدرع الذي يتيح له أن يطلق نار رشاشه من دون أن يخشى أن تصيبه الرصاصة الطائشة أو الشظية.