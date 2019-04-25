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14:24 25 أبريل/ نيسان 2019
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    سفينة استطلاع فرنسية دوبوي دي لومي

    سفينة حربية يمكن أن تشعل أزمة بين فرنسا والصين

    © AP Photo /
    رصد عسكري
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    تتواصل فرنسا مع السلطات الصينية بشأن مرور إحدى السفن الحربية التابعة للجيش الفرنسي عبر مضيق تايوان، الشهر الماضي.

    ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس 25 أبريل / نيسان، ونقلت عن مصدر مقرب من وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، قوله إن بلادها تتواصل مع السلطات الصينية بشأن عبور السفينة الفرنسية لمضيق تايوان.

    سفينة استطلاع فرنسية دوبوي دي لومي
    © AP Photo /
    في تحرك نادر... سفينة حربية فرنسية تعبر مضيق تايوان
    وعقب مرور السفينة الفرنسية لمضيق تايوان، ذكرت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين قدمت احتجاجا شديد اللهجة لفرنسا على مرور السفينة، بالتزامن مع تصريحات أمريكية تقول إن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية قرب الصين، حق لواشنطن وحلفائها.

    وقال المصدر الفرنسي: "تمر البحرية الفرنسية، عبر مضيق تايوان في المتوسط مرة في السنة من دون أن تقع حوادث أو رد فعل"، مضيفا: "فرنسا تعيد التأكيد على التزامها بحرية الملاحة وفقا للقانون البحري الدولي".

    ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهما، أمس الأربعاء 24 أبريل، إن سفينة حربية فرنسية عبرت مضيق تايوان الاستراتيجي هذا الشهر في رحلة نادرة لسفينة أوروبية.

    ويمثل هذا العبور إشارة على دعم حلفاء الولايات المتحدة المتزايد لحرية الملاحة في المياه الدولية قرب الصين، وربما يفتح الباب أمام حلفاء آخرين مثل اليابان وأستراليا لدراسة القيام بعمليات مماثلة، حسبما ذكرت "رويترز".

    وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن السفينة عبرت المضيق بين الصين وتايوان في 6 أبريل الجاري، وقال أحدهم إن الجيش الصيني تعقب الفرقاطة الفرنسية فوندرميريه.

    وأبلغت الصين فرنسا بإلغاء دعوتها للمشاركة في عرض بحري بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس البحرية الصينية، الذي شاركت فيه سفن حربية من الهند وأستراليا وعدة دول أخرى.

    ويعد هذا تطور مهم لسببين أولهما العبور نفسه، والثاني لأنه يعكس تعزيزا للنهج الجيوسياسي الفرنسي إزاء الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي بوجه عام، بحسب ما نقلته "رويترز" عن أبراهام دنمرك، نائب سابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا.

     

    انظر أيضا:

    حاملة طائرات صينية تدخل مضيق تايوان وسط توترات بين البلدين
    سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان
    رغم معارضة الصين... سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية تعبران مضيق تايوان
    رغم معارضة الصين... سفن حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان
    في تحرك نادر... سفينة حربية فرنسية تعبر مضيق تايوان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار عسكرية, الملاحة البحرية, البحرية الفرنسية, فرنسا, الصين
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