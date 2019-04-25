سفينة حربية يمكن أن تشعل أزمة بين فرنسا والصين

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس 25 أبريل / نيسان، ونقلت عن مصدر مقرب من وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، قوله إن بلادها تتواصل مع السلطات الصينية بشأن عبور السفينة الفرنسية لمضيق تايوان.

© AP Photo / في تحرك نادر... سفينة حربية فرنسية تعبر مضيق تايوان

وعقب مرور السفينة الفرنسية لمضيق تايوان ، ذكرت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين قدمت احتجاجا شديد اللهجة لفرنسا على مرور السفينة، بالتزامن مع تصريحات أمريكية تقول إن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية قرب الصين، حق لواشنطن وحلفائها.

وقال المصدر الفرنسي: "تمر البحرية الفرنسية، عبر مضيق تايوان في المتوسط مرة في السنة من دون أن تقع حوادث أو رد فعل"، مضيفا: "فرنسا تعيد التأكيد على التزامها بحرية الملاحة وفقا للقانون البحري الدولي".

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهما، أمس الأربعاء 24 أبريل، إن سفينة حربية فرنسية عبرت مضيق تايوان الاستراتيجي هذا الشهر في رحلة نادرة لسفينة أوروبية.

ويمثل هذا العبور إشارة على دعم حلفاء الولايات المتحدة المتزايد لحرية الملاحة في المياه الدولية قرب الصين، وربما يفتح الباب أمام حلفاء آخرين مثل اليابان وأستراليا لدراسة القيام بعمليات مماثلة، حسبما ذكرت "رويترز".

فرنسا تتمسك بحرية الملاحة في مضيق تايوان بعد حادث مع الصين https://t.co/UaH69RE2uT — مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) April 25, 2019

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن السفينة عبرت المضيق بين الصين وتايوان في 6 أبريل الجاري، وقال أحدهم إن الجيش الصيني تعقب الفرقاطة الفرنسية فوندرميريه.

Fantastic to see our combined FFS and RCN team in mv Asterix conducting a dual underway replenishment operation for the French Navy! https://t.co/ewqHQJUMzP — Spencer Fraser (@SpencerQFraser) April 24, 2019

وأبلغت الصين فرنسا بإلغاء دعوتها للمشاركة في عرض بحري بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس البحرية الصينية، الذي شاركت فيه سفن حربية من الهند وأستراليا وعدة دول أخرى.

In “a rare voyage by a vessel of a European country,” the French Navy frigate Vendemiaire passed through the Taiwan Strait on April 6th, according to US officials spoken to by Reuters. It was reportedly shadowed by the PLA during this passage. https://t.co/IU7wCuvizO — Ian Burns McCaslin (@IBMcCaslin) April 25, 2019

ويعد هذا تطور مهم لسببين أولهما العبور نفسه، والثاني لأنه يعكس تعزيزا للنهج الجيوسياسي الفرنسي إزاء الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي بوجه عام، بحسب ما نقلته "رويترز" عن أبراهام دنمرك، نائب سابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا.