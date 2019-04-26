إيران تزيح الستار عن ثلاثة صواريخ جديدة مضادة للدروع

أنتجت إيران ثلاثة صواريخ جديدة مضادة للدروع، وذلك من خلال التعاون بين متخصصي وزارة الدفاع وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فإنه من خلال التعاون بين متخصصي وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية وجهاد الاكتفاء الذاتي في طيران الجيش، جرى تصميم ثلاثة صواريخ مضادة للدروع هي: "حيدر"، "قمر بني هاشم"، "دهلاوية جو-أرض"، وجميعها في مرحلة الاختبار وستنتج بشكل مكثف قريبا.

#إيران | #طهران تكشف عن 3 صواريخ جديدة: لن نسمح لأيّ دولة بالحلول مكاننا في أسواق النفطhttps://t.co/cU22CvWl9f pic.twitter.com/FFJ1AFqQOF — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 25, 2019

وصاروخ "حيدر" جو- أرض بمدى أكثر من 8 كلم ويتمتع بقدرة التركيب على جميع أنواع المنظومات الباحثة لاستخدامه في مختلف المناخات بهدف استهداف الأهداف المدروعة والمعدات الأرضية والتجمعات بدقة ولديه قدرة اختراق أكثر من متر.

وصاروخ "قمر بني هاشم" جو-جو وجو-أرض بمدى أكثر من 8 كلم يتمتع بقدرة على الإغلاق على الهدف قبل وبعد الإطلاق والتركيب على جميع أنواع المنظومات الباحثة لاستخدامه في مناخات مختلفة لاستهداف الأهداف المدروعة والمعدات الأرضية والتجمعات والاستخدام الليلي.

وصاروخ "دهلاوية جو-أرض" يوجه بالليزر وبمدى أكثر من 8 كلم ووزن خفيف لاستهداف الأهداف المصفحة بدقة وقدرة الاختراق 120 سنتيمتر، وكان هذا الصاروخ يطلق أرض- جو واليوم جرى تطويره إلى جو — أرض.