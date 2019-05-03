تسجيل
11:03 03 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    طائرة بدون طيار

    كيف "أهدت" الولايات المتحدة موسكو أسرارها العسكرية بالخطأ

    © Fotolia / Ffly
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    140

    روت المجلة الأمريكية "The National Interest" قصة كيف تمكن الاتحاد السوفيتي خلال سنوات الحرب الباردة، بسبب سوء تقدير واشنطن، من الوصول إلى التقنيات الأمريكية الفريدة.

    لفت مؤلفو المقالة في المجلة الانتباه إلى القصة التي جرت أحداثها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1969 ، عندما أرسل الجيش الأمريكي أحدث طائرة في ذلك الوقت لمراقبة المنشآت العسكرية الصينية. لكن في النهاية حدث خطأ ما وذهبت إلى أراضي الاتحاد السوفيتي.

    وكتب الصحفيون: "في نوفمبر 1969، أرسل سلاح الجو الأمريكي إلى روسيا هدية عيد الميلاد المبكرة. ولكن الكرم الأمريكي لم يكن مقصودًا".

    صواريخ ثاد
    © REUTERS /
    شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع السعودية بشأن تصنيع صواريخ "ثاد"

    تجدر الإشارة إلى أن الطائرة بدون طيار كانت لوكهيد دي —21، والتي تم إرسالها إلى الصين لتصوير المنشآت النووية. في البداية، جرى كل شيء وفقًا للخطة، ونفذت الطائرة بدون طيار بنجاح كبير مهمتها، ولكن في وقت من الأوقات فقد الاتصال بها. دخلت المجال الجوي للاتحاد السوفيتي، حيث تحطمت. وهكذ، حصل الجيش السوفيتي على أحدث ابتكار في الصناعة العسكرية الأمريكية.

    Lockheed D-21  هي طائرة استطلاع بدون طيار، وهي مجهزة بمحرك نفاث. الجهاز قادرة على الوصول إلى سرعة 3 ماخ وإلى ارتفاع 30 كم. تتحرك على طول مسار مبرمج مسبقًا.

    والطائرة بدون طيار غير قابلة لإعادة الاستخدام، بعد الانتهاء من المهمة، تدمر ذاتها. ولم يعمل المشروع كما هو مخطط له. أجرت الطائرة 4 طلعات قتالية فوق أراضي الصين، ولم ترضي نتائجها البنتاغون. في عام 1973 ، تم إخراج الطائرات بدون طيار هذه من الخدمة.

    وقدر الاتحاد السوفيتي "الهدية" غير المتوقعة للولايات المتحدة. وكتب مؤرخو الطيران  يفيم غوردون وفلاديمير ريغمانت، أن هذه الطائرة خدمت صناعة الطائرات السوفيتية بشكل جيد.

    لقد كانت الطائرة صغيرة إلى حد ما، مجهزة بمعدات استطلاع حديثة. وقال الخبراء الروس إنه تم تصميمها لرحلات استطلاعية طويلة بسرعات تفوق سرعة الصوت.

    تم توجيه تعليمات إلى الشركات الرائدة في صناعة الطيران لدراسة تصميم D-21. كانت نتيجة هذا العمل مشروع "فورون" لتطوير طائرة استطلاع إستراتيجية تفوق سرعة الصوت. ومع ذلك، في النهاية ، فقد قرر التخلي عن تنفيذه ، لأنه بدأ عصر الأقمار الصناعية للتجسس التي يمكن أن تطير فوق الأراضي الأجنبية دون المخاطرة بالسقوط.

    انظر أيضا:

    شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع السعودية بشأن تصنيع صواريخ "ثاد"
    بقيمة 15 مليار دولار إجمالية... لوكهيد مارتن تستلم الدفعة الأولى من صفقة صواريخ للسعودية
    لوكهيد: السعودية توقع عقداً لشراء 320 صاروخاً من طراز "باك-3"
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد السوفيتي, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك