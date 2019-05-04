روسيا تعلن استعدادها لتزويد تركيا بـ"سو-57"

وافقت روسيا بالفعل على وثائق تسمح بتصدير طائرات مقاتلة روسية من الجيل الخامس "سو-57"، وهي على استعداد لإجراء محادثات مع تركيا.

قال رئيس شركة روستيخ، سيرغي تشيميزوف إن روسيا "مستعدة للتعاون" في بيع المقاتلات الروسية من طراز "سو-57" إلى تركيا عندما تنهي أنقرة مشاركتها في برنامج إنتاج "إف-35".

© Sputnik . Ilya Pitalev الجيش التركي يصف "سو-57" بالبديل الأفضل لـ"إف-35"

كما قال في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن تركيا سوق جذابة للأسلحة الروسية، مشيرًا إلى أن المستندات التي تسمح بتصدير سو-57 قد تم الموافقة عليها بالفعل.

وأوضح تشيميزوف أن "الجيل الخامس من المقاتلات الروسية يتمتع بخصائص مميزة، مما يفتح آفاق التصدير".

وأضاف رئيس روستيخ أن الجانب الروسي مهتم بتطوير التعاون في مجال الدفاع الجوي، على وجه الخصوص، ستدعم موسكو نية أنقرة في أن تصبح شريكة في العمل في مشروع نظام بروميثيوس "إس-500".

وفي الوقت نفسه، تهدد الولايات المتحدة تركيا بوقف التعاون في مشروع F-35 وتضغط على أنقرة بسبب عقد"إس-400. في هذا الصدد، لم تستبعد السلطات التركية شراء طائرات من الجيل الخامس من دول أخرى.