روسيا تختبر مروحية هجومية جديدة

وقال المصدر ل"سبوتنيك": "من المقرر بدء اختبارات الطيران قبل نهاية العام".
وفي وقت سابق أفادت الأنباء أن مكتب "ميل" للتصميم يطور مروحية مي-8أ إم تي شي-في إن. وستكون أكثر تسليحا، وهي مصممة من أجل الدعم الناري. وسيركب على المروحية أسلحة صاروخية موجهة، وستزود بصواريخ أسرع من الصوت مداها يصل إلى 6 كيلومترات.
سيسمح النظام الإلكتروني الذكي للمروحية بالتحكم عن بعد في أجهزة تفجير الصواريخ. أيضًا، سيتم تجهيز المروحية بنظام توجيه بصري إلكتروني ومنظومة الدفاع "بريزيدينت-إس" التي تكتشف تلقائيًا إطلاق الصواريخ باتجاه المروحية.
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