روسيا تختبر مروحية هجومية جديدة

أعلن مصدر في مجمع صناعة الدفاع لوكالة "سبوتنيك" أنه من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للمروحية الهجومية الجديدة "مي-8أ إم تي شي-في إن" قبل نهاية العام.

وقال المصدر ل"سبوتنيك": "من المقرر بدء اختبارات الطيران قبل نهاية العام".

© Sputnik . Nina Zotina مروحية "مي-8" تهبط اضطراريا في تفير شمال موسكو

وفي وقت سابق أفادت الأنباء أن مكتب "ميل" للتصميم يطور مروحية مي-8أ إم تي شي-في إن. وستكون أكثر تسليحا، وهي مصممة من أجل الدعم الناري. وسيركب على المروحية أسلحة صاروخية موجهة، وستزود بصواريخ أسرع من الصوت مداها يصل إلى 6 كيلومترات.

سيسمح النظام الإلكتروني الذكي للمروحية بالتحكم عن بعد في أجهزة تفجير الصواريخ. أيضًا، سيتم تجهيز المروحية بنظام توجيه بصري إلكتروني ومنظومة الدفاع "بريزيدينت-إس" التي تكتشف تلقائيًا إطلاق الصواريخ باتجاه المروحية.