سفينة "سيفيرومورسك" تنهي مهامها في محيطات العالم والبحر المتوسط

عبرت السفينة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" المحيطين الهندي والأطلسي، وشاركت في كرونشتاد في العرض البحري وفي تدريبات مجموعة البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

كما قام طاقم "سيفيرومورسك" بعدد من البعثات الدبلوماسية العسكرية وزار موانئ الجزائر وفيكتوريا وبيمبا وأنتسيرانانا وجيبوتي. بالإضافة إلى ذلك، شارك في التدريبات الروسية-الباكستانية الدولية لمكافحة القرصنة "مونسون —2018" في المحيط الهندي وفي التدريبات في البحر الأبيض المتوسط.

وأبحرت السفينة حوالي أربعين ألف ميل بحري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السفينة بمهام في البحر المتوسط فقد قامت بمهام هناك حتى 7 يناير، وبدأت رحلتها في نهاية سبتمبر من العام الماضي.