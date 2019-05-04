فرقاطة "الأدميرال إيسن" تعود إلى سيفاستوبول

وقال رئيس قسم دعم المعلومات للأسطول ألكسي روليف: "جرت مراسم الاحتفال بمناسبة عودة السفينة في سيفاستوبل تحت قيادة نائب الأميرال وقائد أسطول البحر الأسود ألكسندر موسييف".

© Sputnik . Vasiliy Batanov فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأدميرال إيسن" تغادر البحر الأبيض المتوسط

وحضر احتفال عودة الفرقاطة أيضا القيادة والمحاربين القدامى، وممثلي سلطات مدينة سيفاستوبول وعائلات أفراد الطاقم.

وتم عرض فرقاطة "الأدميرال إيسن" في 1 مايو/أيار في المعرض الدولي الرابع عشر لصناعة الدفاع IDEF 2019، الذي عقد في اسطنبول.

وتعتبر "الأدميرال إيسن" — واحدة من السفن الست التي بنيت لأسطول البحرية الروسية في المنطقة البحرية البعيدة. تم بالفعل الانتهاء من العمل على السفن الثلاث، وسيتم بناء ثلاث سفن أخرى.

وشاركت السفينة في العمليات العسكرية في سوريا — في عام 2016، فقد تم إطلاق النار من مدافعها على مواقع لتنظيم "داعش".