مصدر إعلامي يعلن عن "القاتل" المحتمل لمقاتلة "إف-35"

ووفق "ناشيونال إنترست"، فإن منظومة "إس-500" أو "بروميتاي (بروميثيوس)- إم" قادرة على "قتل" أحدث طائرة مقاتلة أمريكية "إف-35"، ودفنها في مهدها.

© Sputnik . Ruslan Krivobok "بروميثيوس" الروسي مستعد لتدمير الطائرات والصواريخ المهاجمة

وأشارت إلى أن منظومة "إس-500" تتمتع بقدرات خارقة تمكّنها من اعتراض الطائرات الحربية الحديثة والصواريخ وبعض أنواع الأقمار الصناعية. ويتجاوز مدى صواريخها الاعتراضية 600 كيلومتر، وهو المدى الذي لا تصله الصواريخ المتوفرة حاليًا المضادة للطائرات.

وتمثل منظومة "إس-500" الجيل الصاعد من منظومات الصواريخ المضادة للأهداف الجوية. وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في نهاية أبريل/نيسان أن أعمال بناء منظومة "إس-500" دخلت المرحلة الختامية.

ويُتوقع أن تبدأ روسيا تزود قواتها المسلحة بمنظومات "إس-500" خلال عام 2020.