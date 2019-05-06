بالصور... الأقمار الاصطناعية ترصد لحظة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

والتقطت الصور لحظة إطلاق الصواريخ وظهرت فيها آثار الدخان الصادرة منها.

Our friends at @planetlabs got a shot of a North Korean short-range ballistic missile just after launch at 10:54 am local time. @DaveSchmerler found it. pic.twitter.com/aIZ0Dcc1u1 — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) May 5, 2019

وقام الخبير بالشؤون النووية الكورية الشمالية، الأمريكي جيفري لويس، بنشر الصور التي تتعلق بالمناورات الصاروخية التي أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون شخصيا.

وكشف التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية يوم أمس الأحد، عن الهدف الأساسي من المناورات الصاروخية.

وأشار التلفزيون الكوري الشمالي أن الهدف الأساسي كان تقييم الخصائص التشغيلية للصواريخ وكيفية عملها بعد إطلاقها. بالإضافة إلى التحقق من عمل الصواريخ من خلال دقة خصائص الصدمات التي تطلقها قاذفات بعيدة المدى وجدوى الأسلحة التكتيكية الموجهة.