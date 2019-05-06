"تورنادو-إس" تحصل على قذائف جديدة عالية الدقة

أعلن مدير شركة "تيخماش" الروسية فلاديمير ليبين أن راجمة الصواريخ "تورنادو-إس" على ذخيرة جديدة ذات مدى أبعد ودقة أكبر.

وقال ليبين: "يجري العمل في الوقت الحالي على تحسين ذخيرة "تورنادو-إس". ومن المخطط زيادة مدى ودقة إطلاق النار، إضافة إلى توسيع نطاق المهام، التي تنفذها ذخيرة هذه الراجمة من خلال صنع قذائق بأنواع جديدة من الوحدات القتالية".

© Photo / Ministry of Defence للمرة الأولى في الخارج... روسيا تعرض الجيل الجديد من راجمة "تورنادو"

وأوضح أن مثل هذه الأعمال تجري على راجمة الصواريخ "تورنادو-جي"، المزودة بقذائف من عيار 122 ملم.

ووفقا لأقواله، فإن الأجيال الجديدة من راجمتي الصواريخ "تورنادو-إس" و"تورنادو-جي" تملك آفاق تصدير واعدة. وأكد أن الشركة ستعمل في هذا الاتجاه.

وتجدر الإشارة إلى أن "تورنادو-إس" راجمة صواريخ محدثة من 9كا58 "سميرتش"، وهي مجهزة بصواريخ بعيار 300 ملم ويصل مداها الأقصى إلى 120 كم.

أما راجمة "تورنادو-جي" فتعتبر النسخة المحدثة من راجمة "غراد".