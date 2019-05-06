"تورنادو-إس" تحصل على قذائف جديدة عالية الدقة

وقال ليبين: "يجري العمل في الوقت الحالي على تحسين ذخيرة "تورنادو-إس". ومن المخطط زيادة مدى ودقة إطلاق النار، إضافة إلى توسيع نطاق المهام، التي تنفذها ذخيرة هذه الراجمة من خلال صنع قذائق بأنواع جديدة من الوحدات القتالية".
ووفقا لأقواله، فإن الأجيال الجديدة من راجمتي الصواريخ "تورنادو-إس" و"تورنادو-جي" تملك آفاق تصدير واعدة. وأكد أن الشركة ستعمل في هذا الاتجاه.
وتجدر الإشارة إلى أن "تورنادو-إس" راجمة صواريخ محدثة من 9كا58 "سميرتش"، وهي مجهزة بصواريخ بعيار 300 ملم ويصل مداها الأقصى إلى 120 كم.
أما راجمة "تورنادو-جي" فتعتبر النسخة المحدثة من راجمة "غراد".
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