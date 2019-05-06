خبير يكشف عن إمكانيات منظومة "إس-500"

قال الخبير العسكري قنسطنطين سيفكوف إن منظومات الدفاع الجوية "إس-500" (بروميتي) ستفوق منظومات "إس-400" (تريومف) في مجال مدى إطلاق النار.

ووفقا لأقواله، فإن النسخة الجديدة قادرة على ضرب الصواريخ البالستية، ليس فقط في المدى التشغيلي لمنظومة "إس-400"، بل وفي المدى المتوسط والقصير.

© Sputnik . Anton Denisov موسكو: صناعة منظومة "إس-500" في المرحلة النهائية

وتنتمي "إس-500" إلى الجيل الجديد من منظومات الصواريخ البرية من طراز "أرض-جو"، وهي عبارة عن منظومة اعتراض بعيدة المدى وعالية الارتفاع وتتميز بزيادة إمكانيات الدفاع الصاروخي.

وأشار سيفكوف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية إلى أن المنظومة قادرة على ضرب وتدمير الأهداف في الفضاء.

وأكد الخبير: "لا أحد يملك مثل هذه المنظومات في العالم حاليا. وعندما يتم اعتمادها في الخدمة سيكون على الزملاء الغربيين التفكير مليا في كيفية اللحاق بروسيا".

وأعلن وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في وقت سابق، عن الانتهاء من أعمال تطوير وإعداد "إس-500" للإنتاج التسلسلي.

ومن الجدير بالذكر أن "بروميتي" منظومة دفاع جوي من الجيل الجديد من طراز "أرض-جو". وتتمكن المنظومة من تدمير الصواريخ البالستية والمجنحة، إضافة إلى الصواريخ، التي تفوق سرعة الصوت.

وسيصل مدى المنظومة إلى 600 كم وستكون قادرة على الكشف عن 10 أهداف بالستية تتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت في آن واحد وتدميرها.