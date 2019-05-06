خبير يكشف عن إمكانيات منظومة "إس-500"

ووفقا لأقواله، فإن النسخة الجديدة قادرة على ضرب الصواريخ البالستية، ليس فقط في المدى التشغيلي لمنظومة "إس-400"، بل وفي المدى المتوسط والقصير.
وأشار سيفكوف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية إلى أن المنظومة قادرة على ضرب وتدمير الأهداف في الفضاء.
وأكد الخبير: "لا أحد يملك مثل هذه المنظومات في العالم حاليا. وعندما يتم اعتمادها في الخدمة سيكون على الزملاء الغربيين التفكير مليا في كيفية اللحاق بروسيا".
وأعلن وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في وقت سابق، عن الانتهاء من أعمال تطوير وإعداد "إس-500" للإنتاج التسلسلي.
ومن الجدير بالذكر أن "بروميتي" منظومة دفاع جوي من الجيل الجديد من طراز "أرض-جو". وتتمكن المنظومة من تدمير الصواريخ البالستية والمجنحة، إضافة إلى الصواريخ، التي تفوق سرعة الصوت.
وسيصل مدى المنظومة إلى 600 كم وستكون قادرة على الكشف عن 10 أهداف بالستية تتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت في آن واحد وتدميرها.
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