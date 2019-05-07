كيف يساعد "السيناريو الفيتنامي" إيران في حالة العدوان الأمريكي

أخبر الخبير العسكري إيغور كوروتشنكو وكالة "سبوتنيك" كيف يمكن لإيران أن تدافع عن نفسها ضد حاملات الطائرات التابعة للقوات البحرية الأمريكية.

© AP Photo / Evan Vucci الدفاع الأمريكية: نشر حاملة طائرات وقاذفات في الخليج ردا على تهديد إيران

ووفقًا لإيغور كوروتشنكو، فإن لدى إيران فرصة واحدة فقط لكبح هجوم الأمريكيين — إنشاء نظام دفاع جوي متعدد المهام. وأشار إلى أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" تعمل الآن في القوات المسلحة للجمهورية. ويرى المتخصص أنه من أجل حماية أنفسهم، من الضروري لإيران شراء أنظمة "إس-400" (تريومف) من روسيا، والتي اشتهرت منذ فترة طويلة في بلدان أخرى.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قد أبلغ في وقت سابق عن إرسال مجموعة حاملات طائرات تقودها أبراهام لنكولن، وكذلك مجموعة من القاذفات، إلى شواطئ إيران. هذه الخطوة، حسب الدبلوماسي، كانت ردًا على تصرفات طهران العدوانية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، لتغطية المواقع المهمة ومجموعات من الجيش يمكن استخدام أنظمة الدفاع الجوي القصيرة المدى "تور-إم2". وأكد الخبير أن إيران بحاجة إلى الحصول على هذه الأنظمة من روسيا.

في الختام، لفت إيغور كوروتشنكو الانتباه إلى حقيقة أنه في حالة الأعمال العدائية من جانب الولايات المتحدة ، فإن "السيناريو الفيتنامي" سوف يساعد إيران، وهو استخدام جميع قدرات نظام الدفاع الجوي الحديث.