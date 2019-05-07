طاقم "إس-400" التركي يتدرب في روسيا

وقال مصدر عسكري دبلوماسي لوسائل إعلام روسية إن نحو 100 شخص سيتدربون في أحد مراكز التدريب الروسية. وسوف تستغرق الدورة نحو 5 أشهر. ولم تعلق شركة "روس أوبرون إكسبورت" على هذه العملومات، بينما أكد مصدر عسكري تركي رفيع المعلومات لوكالة "سبوتنيك".

© Sputnik . Viktor Liashenko صحيفة تركية توضح سبب خوف الولايات المتحدة من "إس-400" في تركيا

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "في نهاية أيار/مايو يتوجه نحو 100 من عسكريينا إلى روسيا للتدريب على تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي إس-400".

يذكر أنه في شهر مارس/آذار، تدرب الجيش الصيني على استخدام "تريومف" في روسيا — الطاقم المستقبلي الصيني الذي سيتحكم ب"إس-400" التي ستسلم للصين قبل نهاية هذا العام.

وقال المصدر: "ولم يسبق أن جرى تدريب الصين وتركيا في آن واحد في تاريخ الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحديثة".

تم توقيع عقد توريد "إس-400" إلى تركيا في عام 2017. وتعرضت تركيا لضغط قوي من الولايات المتحدة بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية، — على وجه الخصوص، تم تجميد مشاركة البلاد في برنامج إنتاج وصيانة وتشغيل مقاتلات الجيل الخامس من طراز"إف-35" رداً على ذلك، ووعدت أنقرة بالعثور على الطائرة التي تحتاجها في مكان آخر — يمكن أن تكون الطائرة الروسية "سو-57" البديل.

تم تصميم منظومة "إس-400" لاعتراض أي هدف جوي مداها يصل إلى 400 كيلومتر. ووصف الجيش الصيني على المنظومة الروسية بأنها الأفضل في العالم.