نجت من كارثة... قاذفة نووية تعبر جسر معلق في أمريكا

تعد القاذفة النووية "بي 47"، واحدة من القاذفات الاستراتيجية، التي اعتمد عليها الجيش الأمريكي على مدى أكثر من عقدين، قبل أن تخرج من الخدمة عام 1969.

قالت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية، إن تلك الطائرة قامت بمغامرة خطيرة قبل 60 عاما، استطاعت خلالها العبور تحت جسر معلق في ولاية ميتشيغان الأمريكية.

Sixty Years Ago, a Pilot Flew a B-47 Nuclear Bomber Under Michigan's Mackinac Bridge — https://t.co/CYYVzBN86X — Kermit Weeks (@kermitweeks) May 1, 2019

وأنتجت شركة "بوينغ" الأمريكية تلك الطائرة عام 1947، واستمرت في الخدمة حتى عام 1969، وصنعت منها أكثر من ألف طائرة.

وقع الحادث في 28 أبريل عام 1959، حيث قام طيار تابع لسلاح الجو الأمريكي يدعى جون لابو، بالعبور تحت جسر ماكيناك، بولاية ميشيغان.

In January 1961, the US Air Force accidentally dropped two nuclear bombs in Goldsboro, North Carolina when a bomber broke in half in the air. Fortunately, the bombs didn’t go off, or they would have caused more destruction than the Hiroshima and Nagasaki bombs. 💣 #FactManiac pic.twitter.com/EWK7Zlr7AA — Fact Maniac (@factmaniac) November 9, 2018

ولفتت المجلة إلى أن المسافة التي كانت متاحة لعبور الطائرة، لم تكن أكبر من حجمها بكثير، وذات الشيء بالنسبة لارتفاع الطائرة والمسافة بين سطح الماء وقاع الجسر، مشيرة إلى أن أي خطأ صغير من قائد الطائرة النووية كان يمكن أن يحدث كارثة.

60 years ago today, Michigan native flew Air Force bomber under Mackinac Bridge https://t.co/oedznTe5MC — Grand Rapids Press (@GRPress) April 29, 2019

والطائرة "بي 47"، تم تصميمها لتكون قاذفة نووية متوسطة المدى، يمكنها حمل قنبلتين نوويتين قوة كل منها 3.8 ميغاطن.

وبحسب المجلة، فإن قائد الطائرة، أحيل للتقاعد بعد الحادث، وتم تحميله غرامة مالية، بسبب المخاطرة، التي أقدم عليها.