استكمالا لصفقة ضخمة... النرويج تتسلم 3 مقاتلات شبحية من أمريكا

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لبرنامج الطائرة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء 7 مايو / آيار.
Thank you @LockheedMartin 🇺🇸 for delivering 3 more F-35 aircraft to Norway 🇳🇴 and @Forsvaret_no ON time, ON price and with even HIGHER performance than planned.— Kampflyprogrammet (@Kampfly_no) May 7, 2019
We are soon ready to go IOC at Ørland Main Air Station.#kampfly #forsvaret pic.twitter.com/eqFZqCmXro
وذكرت الصفحة، أن الشركة الأمريكية سلمت النرويج الطائرات الثلاثة، في الموعد المحدد لها، مشيرة إلى أن الصفقة تسير وفقا لما هو مخطط له.
وتخطط النرويج لامتلاك 52 مقاتلة "إف — 35"، ضمن سعيها لامتلاك أسطول جوي قوي بديلا عن مقاتلاتها القديمة طراز "إف — 16".
إنفوجرافيك من #سبوتنيك: اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"https://t.co/JfedRtZ97T via @sputnik_ar— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 29, 2019
ووفقا للموقع الرسمي لمقاتلات "إف — 35"، فإن النرويج بدأت المشاركة في مشروع المقاتلة الأمريكية، منذ عام 2008، وفي عام 2015، تم كشف النقاب عن أول نسخة من الطائرة، التي يطلق عليها "إف — 35 إيه"، بمشاركة مسؤولين نرويجيين وأمريكيين، في إحدى منشآت شركة "لوكهيد مارتين" المصنعة للطائرة.
22:15 landa disse på Ørland :-) #kampfly foto: @royalnorwegianairforce https://t.co/Ywugv6PGEw pic.twitter.com/1EFfUfHtRe— Kampflyprogrammet (@Kampfly_no) May 7, 2019
وفي عام 2017، حصلت النرويج على أول نسخة من الطائرة طراز "إف — 35 إس"، وتقوم إحدى شركاتها بتطوير صواريخ (جو — أرض) يمكن استخدامها على متن الطائرة، التي ستعمل في القوات الجوية النرويجية.
#البنتاغون يشتري 255 مقاتلة حربية من طراز "#إف_35"#أمريكا #أسلحة #سبوتنيكhttps://t.co/0Dvn9166EP— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 15, 2018
وكان تقرير سابق نشرته صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية، أورد قول قائد القوات الجوية النرويجية اللواء تونجي سكينارلاند، إن حصول بلاده على مقاتلات "إف — 35" سيجعلها تمتلك واحدة من أكثر الأساطيل الجوية تطورا في العالم، مضيفا: "لكن مصدر القلق الأكبر هو أن نمتلك التمويل الكافي لتشغيل هذه الطائرات".
واستلمت النرويج 9 طائرات حربية من هذا الطراز، حتى الآن، وبلغت تكلفتها الإجمالية 160 مليار، إضافة إلى 7 طائرات أخرى يتم اختبارها في أمريكا، ضمن خطة لامتلاك 52 طائرة لتحديث أسطولها الجوي.
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