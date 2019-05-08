تزويد "سو-25إس إم 3" بالذكاء الاصطناعي

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري أن نظام تحديد الهدف والتصويب غب "سو-25 إس إم3" سيحصل على عناصر الذكاء الاصطناعي.

وقال المصدر لوسائل إعلام روسية: "سو-25إس إم3" ستحصل على نظام رؤية جديد وسيكون أتوماتيكي بالكامل في إطار تحديث الطائرة".

© Sputnik . Vitaly Timkiv شاهد هجوم المقاتلة المحدثة "سو-25"

ووفقا له، سيتعين على الطيار "فقط اختيار الهدف على الشاشة" ، و"الذكاء الاصطناعي سوف يقوم بالباقي".

سيكون النظام قادرًا على التعرف على الأهداف وإبقائها تحت المراقبة بهدف توجيه الصواريخ الموجهة.

تم دمج الأنظمة كلها في نظام واحد لإدارة القوات وهذا سيسمح باختيار أفضل طريق إلى الهدف ومسار الإطلاق. وستحصل "سو-25إس إم3" على معلومات عن الأهداف من مصادر خارجية أيضا.