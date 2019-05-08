الجيش الروسي يحصل على قذائف هاون صامتة

مدفع الهاون 2بي25 "غال" قادر على تدمير الهدف بصمت على مسافة تزيد عن كيلومتر واحد.

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري أن القوات المسلحة الروسية حصلت على أحدث قذائف هاون 2بي25 "غال".

© Sputnik . Aleksandr Vilf روسيا تطور مروحية صامتة

وقال المصدر لوسائل إعلام روسية: "لقد بدأ بالفعل تسليم مدافع الهاون 2بي25 الصامتة للجيش. على وجه الخصوص، حصلت القوات الخاصة مؤخرًا على عشرات الوحدات من هذه الأسلحة. وأثبت "غال" نفسه كسلاح متواضع وموثوق…". ووفقا له، يمكن أن يدمر الهاون 2بي25 بصمت هدفًا على مسافة تزيد عن كيلومتر واحد.

وفقًا للمصدر، سيستمر تسليم قذائف هاون "غال" إلى القوات المسلحة الروسية، ولم يعط أية تفاصيل إضافية.

وأضاف المصدر أنه سيستمر العمل لتحسين قذائف الهاون الروسية الصامتة. "في الوقت الراهن، يجري العمل على تطوير هاون صامت من عيار صغير — يفترض أنه 60 ملم — قادر على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 3.5 — 4 كيلومترات".