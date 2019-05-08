أنظمة دفاع جوي تحل محل "إس-400"... ما هي (صور+فيديو)

كان شهر أبريل/ نيسان عام 2019 غنيًا بالأخبار حول أنظمة الدفاع الجوي الروسية. في منتصف الشهر، كانت هناك تقارير حول إطلاق نظام الصواريخ "إس-350" (فيتياز)، وفي نهاية الشهر — حول الانتهاء من اختبارات نظام الدفاع الجوي بعيد المدى الجديد إس-500 "بروميتيي".

10 سنوات لـ "تريوموف":

أصبح نظام الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف) — نظاما أساسيا للدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الذي تم تزويد القوات المسلحة الروسية به بموجب برنامج التسلح الحكومي للفترة 2011-2020.

وقد أتاح نظام "إس-400" إعادة تجهيز حوالي نصف أفواج الصواريخ المضادة للطائرات المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي التابع لقوات الفضاء الروسية. النصف المتبقي يحتفظ بنظام الدفاع الجوي "إس-300" النسخة المطورة "إس-300بي إم" والنسخة القديمة "إس-300بي إس". بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز القوات البرية بـ"إس-300في".

© Sputnik . Aleksey Danichev العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ 75 لكسر حصار لينينغراد في عام 1943 في فترة الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - منظومة "إس-400" (تريومف)

والأن يتم تصدير "إس-400" إلى الخارج مثل تركيا والصين والهند وغيرها. ووفقا لبعض المتخصصين، ستحصل القوات الروسية على حوالي عشرات الكتائب من هذه المنظومة. وبعد ذلك سيتم تحديث السلسلة التي تم تسليمها سابقا.

سوف تشكل الأنظمة الأخرى أساس برنامج الإنتاج لقوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي بموجب برنامج التسلح الحكومي الجديد، وهنا سنركز بشكل أساسي على "إس-500" و"إس-350".

في انتظار "بروميتيي":

بدأ مشروع "إس-500" في مطلع التسعينيات والألفينيات. وفي أوائل 2010 بدأ إنتاج النماذج الأولية الفردية للنظام. وكان من المتوقع أن يتم تسليم "إس-500" للقوات في عام 2017 في إطار برنامج التسليح الحكومي 2011-2020. ويحصل الجيش على 10 كتائب من هذه المنظومة.

بعد ذلك تم تغيير المواعيد، والأن يتوقع أن تكون الكتيبة الرئيسية جاهزة في بداية 2020. وأن يبدأ التسليم في 2021.

© Photo / وزارة الدفاع الروسية منظومة "إس-500" للدفاع الجوي

الخصائص:

تنتمي "إس-500" إلى الجيل الجديد من منظومات الصواريخ البرية من طراز "أرض-جو"، وهي عبارة عن منظومة اعتراض بعيدة المدى وعالية الارتفاع وتتميز بزيادة إمكانيات الدفاع الصاروخي. المنظومة قادرة على ضرب وتدمير الأهداف في الفضاء وقادرة على ضرب الصواريخ البالستية، ليس فقط في المدى التشغيلي لمنظومة "إس-400"، بل وفي المدى المتوسط والقصير. وتستطيع منظومة "إس-500" أن تكتشف وتعترض 10 أهداف باليستية سريعة جدا (7 كيلومترات في الثانية) في آن واحد، وتقدر على تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت. كما تستطيع اعتراض الطائرات والمروحيات والصواريخ المجنحة والأهداف الجوية الأخرى. ويصل مدى صواريخ "إس-500" إلى 600 كيلومتر.

منظومة إس-350 "فيتياز" تدخل الخدمة قريبا:

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في شهر أبريل نيسان أن روسيا بدأت بإنتاج منظومة الدفاع الجوي الجديدة إس-350 "فيتياز".

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن أول عمليات إطلاق تمت في 26 آذار/ مارس، وتكللت بالنجاح، وبذلك اجتازت منظومة الدفاع الجوي الاختبارات الحكومية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة جاءت لتحل محل "إس-300بي إس"، التي صممت في عام 1983.

© Sputnik . Ramil Sitdikov منظومة "إس-350 فيتياز" للدفاع الجوي

الخصائص:

يصل مدى هذه المنظومة إلى 60 كم وأقصى ارتفاع للضربة 30 كم. وصممت للتعامل مع الأهداف الجوية والبالستية.

وتتألف المنظومة من ثلاث وحدات، هي نقطة التحكم القتالي 50К6، ومحطتي رادار 50N6، و8 منصات إطلاق ذاتية الدفع 50P6.

وتضم منصة الإطلاق 12 صاروخا، موجودة في حاوية. وتستطيع بطارية واحدة من "فيتياز" تدمير 12 صاروخا باليستيا و16 هدفا جويا على بعد يصل إلى 60 كيلومترا وارتفاع من 10 إلى 30 كيلومترا.

سيتم تزويد المنظومة بصاروخين حديثين: 9إم100 قصير المدى و9إم96 متوسط المدى. وكلا الصاروخين مجهزين برأس حربي "ذكي".

"إس-350" آلية وطاقم التحكم بها يتألف من 3 أشخاص وهو مسؤول فقط عن تجهيز المنظومة للإطلاق وإعطاء الأوامر لتدمير الأهداف. وتقوم المنظومة ذاتيا بالبحث ومرافقة الهدف، ويحتاج وضع المنظومة في حالة الاستعداد القتالي حوالي 5 دقائق فقط.

منظومة "إس-350" (فيتياز) مصممة من أجل تدمير الصواريخ المجنحة التي تحلق على علو منخفض والطائرات دون طيار والمروحيات والطائرات التي تحاول التخفي بالتحليق على علو منخفض.