بالفيديو... أمريكا تستعرض قوتها العسكرية الضاربة في الخليج

نشر الأسطول الأمريكي فيديو يرصد قيام مقاتلاته الحربية على متن حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، بطلاعات جوية، من على متنها، كما يرصد القوة الضاربة للسفينة الحربية العملاقة.

وتعد حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، بمثابة قاعدة عسكرية عائمة، تحمل على متنها عشرات المقاتلات الحربية، والمروحيات، إضافة إلى قوة ضاربة ترافقها تتكون من سفن حربية ومدمرات وغواصات، وطرادات، إضافة إلى سفن أخرى صغيرة.

ونشرت صفحة حاملة الطائرات الأمريكية على "فيسبوك" صورا، ومقطع فيديو يظهر حجم القوة العسكرية، التي تحملها، وطريقة إنطلاق وهبوط الطائرات على متنها.

وفي بيان على "فيسبوك"، أمس الخميس 9 مايو / آيار، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الهدف من إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها، إضافة إلى وجود قاذفات "بي 52" الأمريكية في قاعدة العديد في قطر، هدفها حماية المصالح الأمريكية ومصالح حلفاء أمريكا في المنطقة.

ونشر موقع "نيفي ميل" الأمريكي مقطع فيديو، قال إنه يرصد لحظات عبور حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن لقناة السويس المصرية، أمس الخميس، وقالت القيادة المركزية، إنها ترسل تلك القوة إلى المنطقة لحماية حرية الملاحة البحرية، وحماية المصالح الاستراتيجية لأمريكا وحلفائها.