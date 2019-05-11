الصين تطلق مدمرتين صاروخيتين حديثتين إلى الماء

أطلقت الصين مدمرتين صاروخيتين من مشروع 052D إلى الماء.

© Sputnik . Vitaly Ankov الصين تختبر سفينة بمدفع كهرومغناطيسي (فيديو)

وتم تجميع السفينتين في حوض بناء السفن في مدينة داليان الواقعة شمال شرق مقاطعة لياونينغ الصينية.

يبلغ طول مدمرات مشروع 052D 157 متر وسعتها 7.5 ألف طن.

المدمرات من هذا النوع قادرةعلى تنفيذ المهام القتالية في البحر، كجزء من الأسطول، أو بشكل منفرد، وفقًا لتقارير Huánqiú Shíbào.

في وقت سابق، تم إطلاق سفينتين في حوض بناء السفن في داليان في صيف العام الماضي. كانت مدمرات من المشروع 055.

وكانت إحدى المدمرات مدمرة "نانتشانغ" حاملة الألغام، والتي تم تقديمها للجمهور في العرض العسكري البحري في تشينغداو.

وفقًا لوزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، ستصبح في المستقبل القريب جزءًا من القوات البحرية للبلاد.