روسيا تخطط لبناء 12 فرقاطة حديثة

تخطط روسيا لبناء 12 فرقاطة محدثة من المشروع 22350M بسعة 7 آلاف طن.

ستحمل كل واحد منها ما يصل إلى 48 صاروخ كروز "كاليبر" و "أونيكس" و "تسيركون". من المقرر تسليم السفينة الرائدة في السلسلة إلى القوات البحرية في عام 2027.

© Sputnik . Alexei Danichev فرقاطة "الأدميرال إيسن" تعود إلى سيفاستوبول

كما سيتم تزويد الفرقاطات الجديدة بنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوليمينت- ريدوت" وذخيرة يصل عددها إلى 100 صاروخ وأسلحة مضادة للغواصات وطوربيدات.

يذكر أن صاروخ كروز "كاليبر-إم" الخاص بالسفن والذي يصل مداه إلى 4.5 ألف كيلومتر، والمصمم للبحرية الروسية، سيتم ترقيته إلى فئة أرض-أرض.

"كاليبر" — صواريخ كروز يمكن استخدامها لضرب السفن والغواصات والأهداف الأرضية. يبلغ مدى الإطلاق على الأهداف البحرية حوالي 370 كم، على الأرضية — 2600 كم.