لأول مرة...غواصة "شي-302" الغارقة في عام 1942 تظهر على الفيديو

اكتشف فريق الاستكشاف والغوص الروسي في إطار مشروع "الركوع لسفن النصر العظيم" غواصة سوفيتية شي-302 "أوكون" في خليج فنلندا. لقد انفجر لغم تحتها في عام 1942. تم عرض بقاياها في قاع البحر لأول مرة على شريط فيديو.

ووفقا لروسيسكايا غازيتا، تم اكتشاف الغواصة في منطقة جزيرة تيوتيرس الكبير. وفقًا لقائد الفريق كونستانتين بوغدانوف، فقد انفجر لغم تحت غواصة "شي-302". وكان على متنها 37 من أعضاء الطاقم. ماتوا جميعا.

في رحلتها الأخيرة، خرجت الغواصة في 10 أكتوبر 1942 إلى جزيرة لافينساري، وكانت الغواصة برفقة "شي-311" وزورق حربي "موسكو" وكاسحة ألغام. بسبب سوء الأحوال الجوي، لجأت السفن إلى أقرب خليج. أما "شي-302" لم تلاحظ الإشارات وأكملت طريقها في البحر. وانفجر لغم ألماني تحتها.

تم إطلاق غواصة الطوربيد الكهربائية التي تعمل بالديزل السوفيتية "أوكون" في 5 نوفمبر 1931 إلى الماء. قامت بدوريات في خليج فنلندا. في السنوات 1940-1941 تم إصلاحها وتحديثها. الأسلحة — المدفعية وطوربيد الألغام.