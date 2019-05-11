لأول مرة...غواصة "شي-302" الغارقة في عام 1942 تظهر على الفيديو

ووفقا لروسيسكايا غازيتا، تم اكتشاف الغواصة في منطقة جزيرة تيوتيرس الكبير. وفقًا لقائد الفريق كونستانتين بوغدانوف، فقد انفجر لغم تحت غواصة "شي-302". وكان على متنها 37 من أعضاء الطاقم. ماتوا جميعا.
في رحلتها الأخيرة، خرجت الغواصة في 10 أكتوبر 1942 إلى جزيرة لافينساري، وكانت الغواصة برفقة "شي-311" وزورق حربي "موسكو" وكاسحة ألغام. بسبب سوء الأحوال الجوي، لجأت السفن إلى أقرب خليج. أما "شي-302" لم تلاحظ الإشارات وأكملت طريقها في البحر. وانفجر لغم ألماني تحتها.
تم إطلاق غواصة الطوربيد الكهربائية التي تعمل بالديزل السوفيتية "أوكون" في 5 نوفمبر 1931 إلى الماء. قامت بدوريات في خليج فنلندا. في السنوات 1940-1941 تم إصلاحها وتحديثها. الأسلحة — المدفعية وطوربيد الألغام.
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