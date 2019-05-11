سلاح النصر...طائرة هجومية "خرسانية" تصمد أمام أكثر من 500 ضربة (صور)

قدمت طائرة الهجوم الأسطورية "إيل- 2" مساهمة لا يمكن إنكارها في النصر. أطلق عليها الطيارون السوفييت "الدبابة الطائرة" بفضل متانتها، وأطلق عليها الألمان "الطائرة الخرسانية".

وقد تم حساب أكثر من 500 ثقب على إحدى طائرات "إيل-2" بعد رحلة قتالية. وبعد إصلاح سريع، عادت الطائرة الهجومية إلى المعركة مرة أخرى. في الحرب الوطنية العظمى، أصبحت طائرة إيل-2، إلى جانب قاذفة إيل-4، القوة الهجومية الرئيسية للقوات الجوية السوفيتية.

© Sputnik . Fedor Levshin إيل-2

لقد كانت أكثر الطائرات المقاتلة في التاريخ — على مدار الأعوام، تم إنتاج أكثر من 36 ألف من هذه الآلة.

كانت أول رحلة الأولى ل"إيل-2" عشية الحرب — في مارس 1941. محرك الطائرة — AM-38 — طور بواسطة ألكساندر ميكولين. تم تجميع AM-38 في متاجر المصنع رقم 24 ، وهي جزء من "روستيخ".