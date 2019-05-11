بالفيديو والصور... لحظة عبور حاملة الطائرات الأمريكية قناة السويس باتجاه البحر الأحمر

ويظهر في الفيديو الذي التقط بتقنية الفاصل الزمني عشرات الطائرات والمقاتلات تتكدس على ظهر السفينة أثناء عبورها.

وتعد حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، بمثابة قاعدة عسكرية عائمة، تحمل على متنها عشرات المقاتلات الحربية، والمروحيات، إضافة إلى قوة ضاربة ترافقها تتكون من سفن حربية ومدمرات وغواصات، وطرادات، إضافة إلى سفن أخرى صغيرة.

وفي بيان على "فيسبوك"، أمس الخميس 9 مايو / آيار، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الهدف من إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها، إضافة إلى وجود قاذفات "بي 52" الأمريكية في قاعدة العديد في قطر، هدفها حماية المصالح الأمريكية ومصالح حلفاء أمريكا في المنطقة.