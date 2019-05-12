الولايات المتحدة تختبر صاروخ SM-3 خلال مناورات الناتو

وقالت قيادة البحرية الأمريكية في أوروبا: "أطلقت المدمرة يو إس إس روزفلت صاروخ SM-3 خلال تدريب 2019 - Terrible Shield. تعمل المناورات على تحسين تفاعل الحلفاء في الوقت الفعلي، في بيئة دفاع جوي ودفاع صاروخي متكاملة".

© Sputnik . Vasiliy Batanov الولايات المتحدة ترصد وجود صاروخ روسي سري

وشاركت في مناورات حلف الناتو 13 سفينة و 10 طائرات وحوالي 3.3 ألف شخص من تسع دول من التحالف.

ستستمر المناورات قبالة ساحل اسكتلندا حتى 19 مايو أيار.

في وقت سابق، قدمت الولايات المتحدة مفهوم تطوير وتطبيق الأداة العسكرية الأكثر أهمية — نظام الدفاع الصاروخي. وفقًا له، ستحصل منشآت الدفاع الصاروخي الأمريكية في رومانيا وبولندا على نسخة جديدة لصاروخ SM-3 المضاد للصواريخ.