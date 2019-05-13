تجهيز المقاتلات الأمريكية بـ"الأسلحة الفتاكة" المضادة لمنظومات الدفاع

ستزود الولايات المتحدة مقاتلاتها من طراز "إف-35أ لايتنينغ الثانية" و"إف-35إس لايتنينغ الثانية" بصواريخ أسرع من الصوت "AARGM-ER"، المخصصة لتدمير رادارات الدفاع الجوي للعدو.

وقد أفاد موقع "The Drive" أن الصاروخ الجديد يصمم على أساس صاروخ "أ جي إم-88إي".

ونقل الموقع عن مدير برنامج القوات المسلحة البحرية الأمريكية ماثيو كومفوردفورد أن الصاروخ الجديد يوفر معدل التدمير ذاته، لكنه أصغر حجما.

وقد ورث الصاروخ نظام التوجيه والتحكم، الذي سيزود بحجرة قتالية معيارية ورأس حربي مدمج، المطور بتقنية "LEO" (الذخائر المحسنة الفتاكة). وسيتم إخفاء الصاروخ في مقصورة خاصة من المقاتلة بعيدا عن إشارات الرادارات، ما يجعل الطائرة أقل وضوحا للرادارات.

ومن المقرر اختبار الصواريخ في عام 2021 وبدء الإنتاج التسلسلي والاعتماد في القوات المسلحة في عام 2025. وتقدر قيمة العقد بين القوات الجوية الأمريكية وشركة "نورثروب جورمان" بحوالي 322 مليون دولار.